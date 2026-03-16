V Italiji je bilo to zimo največ žrtev snežnih plazov v Evropi

Letošnjo zimo so bili snežni plazovi v Evropi doslej usodni za 126 ljudi, kažejo podatki evropskega združenja za opozarjanje pred plazovi (EAWS). Največ žrtev je bilo v Italiji, sledita Francija in Avstrija. V Sloveniji so plazovi to sezono zahtevali tri življenja; gre za hrvaške pohodnike, ki so oktobra umrli pod Toscem.

Statistika za letošnjo zimo na spletni strani EAWS vključuje žrtve snežnih plazov od 1. oktobra lani. Večino so jih našteli v Alpah, nekaj pa tudi drugod, denimo v Karpatih.

Med 18 članicami EAWS, med katerimi je s svojo agencijo za okolje (Arso) tudi Slovenija, so bili plazovi letošnjo zimsko sezono najbolj smrtonosni za pohodnike v italijanskih gorah, kjer jih je umrlo 32. Sledijo Francija z 31, Avstrija z 29 in Švica s 15 žrtvami.

Pred Slovenijo, kjer so to sezono v oktobrski nesreči pod Toscem v Julijskih Alpah umrli trije ljudje in je na sedmem mestu lestvice, sta še Španija z osmimi in Slovaška s šestimi žrtvami.

Zimska sezona še ni končana, a je dosedanje število smrtnih žrtev že precej visoko. V zadnjih desetih letih je v Evropi namreč zaradi snežnih plazov le v sezoni 2017/2018 umrlo več ljudi, in sicer 147. Eden od vzrokov za to so po navedbah strokovnjakov podnebne spremembe, saj višje temperature vplivajo na trdnost snega v različnih obdobjih, piše nemška tiskovna agencija DPA. Vlogo pri porastu imajo tudi turni smučarji, ki jih je čedalje več in ki zaradi smučanja na nevarnih območjih neredko sami sprožijo plazove.