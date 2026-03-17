    Zanimivosti

    V Italiji razkrili skrivnega posvojenca Raffaelle Carrà, podedoval bi lahko vse

    Dediščina Carràjeve znaša okoli 300 milijonov evrov ali več, uradne ocene še ni. Doslej sta za dediča veljala njena nečaka, morda ne bo več tako.
    Po dokumentih je Raffaella Carrà menda posvojila svojega nekdanjega sodelavca, ki je tako tudi njen edini dedič, saj ni imela svojih otrok. FOTO: Susana Vera/Reuters
    Po dokumentih je Raffaella Carrà menda posvojila svojega nekdanjega sodelavca, ki je tako tudi njen edini dedič, saj ni imela svojih otrok. FOTO: Susana Vera/Reuters
    R. I.
    17. 3. 2026 | 11:56
    Velika diva italijanske televizije Raffaella Carrà, ki je umrla pred petimi leti, stara 78 let, je imela po poročanju Corriera della Sera skrivnega posvojenega sina, ki bi tako lahko postal edini zakoniti dedič njenega premoženja in tudi pravic do njene podobe in avtorskih pravic njenih del.

    Portal Tgcom24 navaja, da dediščina Carràjeve znaša okoli 300 milijonov evrov ali več, četudi uradne ocene še ni. Doslej sta za dediča veljala njena nečaka, zdaj morda ne bo več tako.

    Poslovila se je Raffaella Carra

    Ime skrivnega posvojenega sina je Gian Luca Pelloni Bulzoni, rojen je bil v Ferrari leta 1964, a živi v Rimu, kjer vodi glasbeno založbo Arcoiris edizioni musicali, katere lastnik je, navaja Ansa. Kot nekdanji osebni tajnik in menedžer Carràjeve je bil med ljudmi, ki so ji bili najbližji in najdražji, skupaj z le redkimi drugimi.

    Naključno razkritje

    Kot piše Corriere.it, je novica »povsem po naključju prišla na dan zaradi sodnega spora s španskim podjetjem glede gledališkega muzikala Ballo ballo, za katerega je Carràjin sin zahteval prepoved ‘izvedbe, distribucije, oglaševanja in uprizarjanja v kakršnikoli obliki in prek kateregakoli sredstva’, zaradi odsotnosti njegovega soglasja.

    Gian Luca Pelloni Bulzoni – pojasnjuje spletna stran časopisa – je to zahtevo vložil na sodišču v Rimu prav kot dedič Raffaelle Carrà in imetnik pravic do njene podobe, glasu in imena (tako pravega kot umetniškega), pa tudi do podatkov in informacij o njenem osebnem in poklicnem življenju, saj je obenem tudi nosilec moralnih pravic in pravic do uporabe avtorskih del umetnice’.«

    Sodnica Laura Centofanti sicer zahtevane prepovedi ni odobrila, saj je vseh 36 gledaliških predstav muzikala Ballo ballo, ki so sledile filmu iz leta 2020, že bilo uprizorjenih in novih niso predvideli. »Za morebitne odškodnine bo moral Carràjin dedič nadaljevati pravni postopek v rednem sodnem postopku,« še pojasnjujejo.

    Po dokumentih je Carràjeva menda posvojila svojega nekdanjega sodelavca, ki je tako tudi njen edini dedič, saj ni imela svojih otrok. Obstajata pa omenjena nečaka, Matteo in Federica Pelloni, otroka brata Carràjeve, ki je prav tako umrl pri komaj 56 letih, s katerima so bili morda sklenjeni dogovori že za časa njenega življenja, glede na naklonjenost, ki jo je čutila do njiju in do svojega brata.

