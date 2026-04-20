    Zanimivosti

    V Izoli bo potekal festival oranžnih vin

    V petek bo 85 vinarjev iz 11 držav predstavljajo svoja oranžna, bela in peneča vina.
    Orange Wine Festival je v Izoli že tradicionalen dogodek. FOTO: Matia Scukovt 
    Orange Wine Festival je v Izoli že tradicionalen dogodek. FOTO: Matia Scukovt 
    R. I.
    20. 4. 2026 | 20:18
    20. 4. 2026 | 20:35
    4:45
    V petek, 24. aprila, bo v starem mestnem jedru Izole potekal tradicionalni mednarodni festival oranžnih vin Orange Wine Festival. Čeprav je, kot nakazuje ime, poudarek na oranžnih vinih, bo 85 vinarjev iz 11 držav predstavljajo tudi svoja bela in peneča vina.

    Poleg slovenskih vinarjev, se bodo na festivalu predstavljali tudi vinarji iz Italije, Hrvaške, Avstrije, Madžarske, Češke, Slovaške, Srbije, Bolgarije in seveda iz zibelke oranžnih, oziroma kakor jim pravijo tam, jantarnih vin, Gruzije. Ob tem pa bo na voljo tudi nekaj vin iz Južne Afrike.

    Praznične dni uvaja festival oranžnih vin

    Kljub takšni raznolikosti nacionalnosti, okolišev, postopkov pridelave in grozdnih sort, vinarje, ki bodo prišli zadnji petek v aprilu v Izolo, povezuje zaveza pridelavi vin v sozvočju z naravo in skrb za ohranjanje kulturne krajine ter identitete svojih krajev. Predstavili se bodo tako uveljavljeni vinarji, med najprepoznavnejšimi imeni velja izpostaviti Daria Prinčiča, zamejskega Slovenca, ki je skupaj z Gravnerjem in Radikonom s pridelavo oranžnih vin oral ledino, kot tudi mladi.  

    Vinarji na letošnjem Festivalu oranžnih vin:

    Aleš Kovář - Altum - Babunidze Wines - Baadur Winery 1933 - Bartol - Batič - Blažič - Bretz Jörg - Brič - Burma - Cigoj - Clai - Coronica - Cultus - Dalle Ore - Dario Prinčič - Die Hopi Bauern - Diković - Dobra Vinice - Donatus - Draga-Miklus - Eclipse - Etyeki Kúria - Fattoria La Maliosa - Fedora - Fornazarič - Ghvinobistve - Gio Marani - Gordia - Guerila - Gvazi - Hektár - Imeda Vineyards - Ipša - Istenič - Iveritas - Kabaj - Kavčič Lenart - Klin - Kobatl - Krapež - Kristalvin - Kristinus - Londaridze's Bio Wine - Lunika - Manavi Wines - Mansus - Marof - Měřínský - Milovín - Molinetto - Monschein Bioweinhof - MonteMoro - Montis Eko Laura - Movia - Murenc - Muzze Winery - Norbin - Nord und Süd - Paraschos - Piquentum - Prameny - Pregeljc - Prus - Ražman - Reia - Reja Anej - Renčel - Rodica - Rogovila - Rojac - Roxanich - Sassotondo - Schiefer Uwe - Slamič - Slavček - Surva - Svetlik - Ščurek - Špetici - Štemberger - Šumenjak - Tomáš Režný - UOU - Ussai - Valleris - Zaro - Zuzana Barnáková - 7rows

    Degustacijo vin bo spremljala kulinarična ponudba uveljavljenih gostincev in pridelovalcev iz širše regije, predstavljena pa bodo tudi vrhunska oljčna olja.

    Na voljo bvo več kot 300 vin. FOTO: Matia Scukovt 
    Festival bo letos potekal v dveh palačah. V Manziolijevi in v obnovljeni Podestatovi palači se bodo predstavljali vinarji, na Manziolijevem trgu bo kulinarična ponudba, v cerkvi sv. Marije Alietske pa bodo festivalske razprave, so sporočili organizatorji festivala. 

    Zamejski vinogradniki se širijo na slovenski Kras

    Ob robu festivala bodo potekale degustacije in razprave o priložnostih vinskega sveta in njegovi prihodnosti. Na vodeni degustaciji bodo predstavljena vina iz lokalnih sort mladih slovenskih vinarjev. V razpravi o priložnostih vinskega turizma bodo sodelovali izpostavljeni poznavalci iz Hrvaške, Avstrije, Italije in Slovenije, med njimi Denis Ivošević, direktor Turističnega združenja Istre iz Poreča, Uroš Peterc iz butičnega hotela Peterc iz Brd in avstrijsko-francoski novinar Georges Desrues. O etiki in odgovornosti v vinskem univerzumu bodo med drugimi razpravljali ambasadorka naravnih vin, vrhunska kuharska mojstrica Ana Roš, uveljavljeni vinski publicist in avtor knjige o oranžnih vinih Simon J. Woolf ter predstavnica gibanja Slow Food Mara Vremec.

    Predstaviljena bodo vina iz 11 držav.  FOTO: Matia Scukovt 
    Festival se bo s svečano otvoritvijo začel ob 13.45 uri na Manziolijevem trgu, trajal pa bo do devetih zvečer. 

