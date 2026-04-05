V Kambodži postavili spomenik podgani

Podgane so večinoma nezaželene obiskovalke, nekateri jih imajo za hišne ljubljenke, so pa določene podgane izučili tudi za izjemno delo: za odkrivanje min.

V Kambodži so podgani, ki so ji pred tem podelili tudi zlato medaljo za junaško delo, zdaj postavili spomenik, poroča britanski BBC. Gre za podgano z imenom Magawa, dočakala je osem let in v petih letih od leta 2016 je izvohala več kot 100 min in drugih eksplozivnih teles. Kip so odkrili v kraju Siem Reap na mednarodni dan osveščanja o nevarnosti min, ki ga obeležujemo 4. aprila, še navaja britanski medij.

Izurjeni tehniki lahko nato mino varno odstranijo. FOTO: APOPO/AFP

Kambodža, še posebej njeno podeželje, je posuto z minami, ki so ostale iz dolgega obdobja državljanske vojne. V državi sicer upajo, da bodo do konca desetletja območje dokončno očistili min. Oblasti so tako za reševanje nevarne problematike vpoklicale tudi afriške velike vrečaste podgane – med najbolj znanimi je bila Magawa, ki so jo izurili v belgijski humanitarni organizaciji Apopo, ki je specializirana za urjenje podgan in psov za zaznavanje min in tuberkuloze.

Izostren voh podganam omogoča, da zaznajo posebno kemično spojino v eksplozivu. Nato podgane ljudem signalizirajo lokacijo.

Magawa je, kot navaja BBC, v svoji petletni karieri pregledala kar 141.000 kvadratnih metrov, ker je enako 20 nogometnim igriščem. V 20 minutah je lahko pretekla območje, veliko kot teniško igrišče, še navaja portal. Podgani so leta 2020 v britanski organizaciji za zaščito živali People's Dispensary for Sick Animals nadeli zlato medaljo za njeno delo. To je bila prva takšna medalja za podgano v 77-letni zgodovini organizacije (večinoma so priznanja dobivali psi). Magawa je nato poginila leta 2022.

Podgane mine ne sprožijo, tudi če jo pohodijo. FOTO: APOPO/AFP

Podgane so lahko in ne sprožijo mine, četudi jo pohodijo. V organizaciji Apopo navajo, da lahko podgane bistveno pred laboratoriji zaznajo nevarno tuberkulozo.

Apopo je za Kambodžo izurila tudi podgano z imenom Ronin, ki je od leta 2021 do lani na severu države odkril 109 min in še 15 drugih eksplozivnih naprav. Tako je Ronin že presegel svojo nagrajeno kolegico.