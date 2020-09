V kuhinji z zvezdami

Nobu in Tribeca Grill

De Niro je tudi solastnik kultne restavracije Tribeca Grill v newyorški soseski Tribeca. FOTO: Tribeca Grill



Bistro v evropskem slogu



Fizični simbol veganstva



Michael Jordan's Steakhouse

V restavraciji Michaela Jordana slovijo po suho zorjenih stejkih. FOTO: Michael Jordan's Steakhouse



​Konec avanture?

Epidemija koronavirusa ni prizanesla niti bogatim in slavnim. Veriga luksuznih restavracij in hotelov Nobu igralcaje že na začetku julija od ameriške države prejela posojila v vrednosti 28 milijonov dolarjev (24 milijonov evrov). Uporabila jih bo za financiranje objektov, ki so razpredeni po ZDA, od Kalifornije do Teksasa in New Yorka.Čeprav ljubitelji filma Roberta De Nira v glavnem poznajo po vlogah boksarjev in sarkastičnih mafijcev, pa si je sedeminsedemdesetletni Newyorčan poleg igralske ustvaril tudi uspešno poslovno kariero. Verigo Nobu je pred šestindvajsetimi leti ustanovil skupaj z japonskim kuharskim mojstrom, imenovanim Nobu, in filmskim producentom. Danes upravljajo z 39 restavracijami in devetimi hoteli na petih celinah.Vse se je začelo, kot je De Niro vstopil v Macuhisovo restavracijo na Beverly Hillsu in se takoj zaljubil v hrano slavnega kuharja, ki je znan po mešanju tradicionalnih japonskih in perujskih jedi. »Japonska hrana v New Yorku in Londonu je bila takšna, kot je morala biti, toda kulinarična izkušnja pri Nobu je bila nekaj povsem drugega,« je oskarjevec nedavno povedal v pogovoru za CNN in dodal, da je kuharskemu šefu takoj predlagal, da odpreta še restavracijo v New Yorku. Macuhiso je sprva zavrnil njegovo ponudbo, zaradi česar mu je ugled pri zvezdniku, ki ni bil vajen zavrnitve, le še bolj zrasel. Na koncu je le privolil, a šele ko je bil prepričan, da se zaradi njegove odsotnosti kakovost v kalifornijski restavraciji ne bo poslabšala.Prvo restavracijo Nobu so v New Yorku odprli leta 1994, sledile so ji restavracije v Londonu, Las Vegasu, Capetownu, Ciudadu de Méxicu in Pekingu. Leta 2013 se je trojica poslovnežev preusmerila še v hotelirstvo. In kaj je bil njihov ključ do uspeha? Kot je povedal De Niro, predvsem upoštevanje nasvetov partnerjev in strokovnjakov. Svojima partnerjema je prepustil to, kar najbolje obvladata – Teperju posle, Macuhisu pa hrano.De Niro je tudi solastnik kultne restavracije Tribeca Grill v newyorški soseski Tribeca, kjer vsako leto poteka filmski festival (De Niro je eden od njegovih ustanoviteljev). Restavracija, v katero so investirali zvezdniki, kot soin, je znana po sproščeni atmosferi, med festivalom pa se spremeni v priljubljeno stičišče umetnikov in cineastov. Notranjost krasijo slikarska dela Roberta De Nira starejšega. Po mnenju gastronomskih poznavalcev so v Tribeca Grill najboljši zrezki in testenine.San Francisco je mesto, ki je znano po strmih ulicah, filmskih sončnih zahodih in dobrih restavracijah. Med najbolj znanimi je Cafe Zoetrope, bistro z vinskim barom, ki ga je odprl slavni režiserv soseski North Beach v središču mesta v zgodovinskem poslopju Colombus Tower, nedaleč od stolpnice Transamerica Pyramid. Trikotno poslopje bakreno zelene barve, ki so ga dokončali leta 1907, je eno od najbolj znamenitih in fotogeničnih v obmorskem mestu. Coppola ga je kupil leta 1972 in tam ustanovil sedež svoje produkcijske hiše American Zoetrope.Med zidovi poslopja so zvočno in tehnično obdelali nekatere od Coppolovih najbolj znanih filmov, kot so Boter (1972), Boter II (1974), Apokalipsa zdaj (1979), Prisluškovanje (1974), One from the Heart (1981) in Drakula (1992). Bistro v evropskem slogu, kot so ga opisali na spletni strani, je vrata odprl leta 1999. V njem je mogoče preizkusiti vina z režiserjevega posestva v dolini Napa in številne italijanske jedi, ki jih pripravljajo po receptu njegovih starih staršev z juga Italije in s svežimi sestavinami iz Kalifornije.Mnogi menijo, da je veganski bistro Little Pine v Los Angelesu bolj podoben dnevni sobi kakor bistroju. Prostore ima v drobnem belem poslopju v sončni soseski Silver Lake, lastnik pa je slavni elektronski glasbenik, pevec in tekstopisec. Bistro je vrata odprl leta 2015, v njem pa strežejo stoodstotno organske jedi. Vsi prihodki gredo organizacijam, ki se borijo za pravice živali, manjši prostor v bistroju je namenjen tudi prodaji knjig in umetnin.»Od nekdaj sem si želel odpreti restavracijo, ki bi bila fizični simbol veganstva, simbol iz opeke in malte,« je povedal Moby (Richard Melville Hall), ki je prodal več kot 20 milijonov albumov. »Moji prijatelji poslušajo javni radio, volijo demokrate, vozijo hibride, berejo Dwell [revijo o sodobni arhitekturi], ampak ob konca dneva še vedno gredo na hamburger. Jedo hrano, katere predelava škoduje okolju, je etično sporna in ne ustreza njihovim vrednotam. Želel sem jim sporočiti, da se je mogoče prehranjevati tudi na način, ki je skladen z njihovim življenjskim slogom,« je še dejal glasbenik in dodal, da je zanj največji kompliment, ko mu gosti povedo, da so se v njegovem bistroju odločili, da bodo postali vegani.»Hočem, da se me ljudje spominjajo kot nekoga, ki je dal vse od sebe na vseh področjih. Kot človeka, ki je ljubil izzive,« je na spletni strani svoje restavracije zapisal nekdanji košarkar in poslovnež. Šestkratni prvak NBA in poslovnež, ki je svoje ime doslej posodil tudi blagovnim znamkam športnih superg in parfumov, je prvo restavracijo v sodelovanju z družinskim podjetjem Glazier Group odprl leta 1997 na postaji Grand Central Terminal v New Yorku.Sledile so ji še restavracije v Chicagu ter v zveznih državah Connecticut in Washington. Načrte za restavracijo v New Yorku je pripravil slavni ameriški arhitekt, ki je sodeloval z De Nirovo verigo Nobu in britanskim kuharskim šefom Gordonom Ramsayjem. V Jordanovi restavraciji v glavnem strežejo suho zorjene stejke, ki stanejo od 54 dolarjev (46 evrov) do 99 dolarjev (84 evrov).Tudi legendarni gurman in francoski igralecje leta 2003 z nekdanjo partnerko igralkoin poslovnežemodprl restavracijo v središču Pariza. La Fontaine Gaillon, ki so jo kritiki večkrat pohvalili in v kateri je mogoče uživati v klasičnih francoskih jedeh, je zamenjala lastnika leta 2019, Depardieu pa je tedaj številne predmete iz notranjosti restavracije – vključno z vsebino vinske kleti, v kateri so bila vina château latour, cote rotie in meursault, zanje je treba odšteti tudi do šest tisoč evrov za steklenico – dal na dražbo. »Avantura je prišla h koncu,« je med dražbo za tiskovno agencijo AFP povedal Depardieujev bližnji prijatelj.Enainsedemdesetletni igralec, ki ima v Franciji tudi več vinogradov, je sicer že leta 2014 naznanil, da namerava odpreti tri nove restavracije v Rusiji, kjer bodo stregli tako francoske kot ruske jedi.———Avtor je zaposlen v Delovnici.