V Liverpoolu razglasili prvo deseterico evrovizijskih finalistov

V liverpoolski M&S Bank Areni so nocoj razglasili prvih deset finalistov Evrovizije. Velikim petim in Ukrajini, ki so neposredno uvrščeni v sobotno tekmovanje, so se pridružili: Hrvaška, Moldavija, Švica, Finska, Češka, Izrael, Portugalska, Švedska, Srbija in Norveška.

Prvi polfinale je bil za Slovenijo nekoliko manj zanimiv kakor bo četrtkov, a zato nič manj vznemirljiv, saj sta nastopila oba glavna favorita za kristalni mikrofon: nekdanja švedska zmagovalka Loreen in finski raper Käärijä, prav tako se je Evropi predstavila slovenskemu občinstvu dobro znana reška skupina Let 3 z najbolj politično pesmijo festivala Mama ŠČ!.

Tokrat so finaliste v celoti izglasovali gledalci. Nacionalne žirije so sicer oddale glasove, a bi bili ti upoštevani le, če bi zatajil televoting. Točke od ena do dvanajst so, kot da bi šlo za eno entiteto, letos premierno podelili tudi gledalci držav, ki ne sodelujejo na Evroviziji.

Drugi polfinalni večer bo v Liverpoolu, ki izbor gosti v imenu napadene Ukrajine, na sporedu v četrtek ob 21. uri. Slovenski predstavniki Joker Out bodo stopili na oder pod zaporedno številko deset.