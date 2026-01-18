V Ljubljani se zapira priljubljena trgovina

»Po 15 letih zapiramo vrata naše male trgovinice,« je danes na družbenem omrežju objavila trgovina Babushka Boutique, majhna prodajalnica darilc v stari Ljubljani.

»Težko je zbrati besede, ki bi zares opisale hvaležnost, ki jo čutimo do naših krasnih strank, ki smo jih spoznali v vseh teh letih. Hvala za vsak obisk, lepo besedo, nasmeh in podporo. Hvala, ker ste bili del naše zgodbe in ker ste iz trgovinice pomagali soustvariti prostor topline in pogovorov,« so še zapisali.

Trgovinica bo na Starem trgu odprta le še do konca meseca. Razloga za zaprtje niso navedli, obljubljajo pa posebne popuste preden bo dokončno zaprli svoja vrata.