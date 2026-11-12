Nova prebivalka ljubljanskega živalskega vrta svet opazuje z glavo navzdol

V Živalski vrt Ljubljana je prispela leto in pol stara Linejeva dvoprsta lenivka Romy. K nam je pripotovala iz avstrijskega živalskega vrta Herberstein, novi dom pa je začela spoznavati v svojem značilno počasnem ritmu. Ob prihodu si je najprej privoščila korenje, nato pa se lotila raziskovanja.

Leto in pol stara Linejeva dvoprsta lenivka je v Ljubljano pripotovala iz avstrijskega živalskega vrta Herberstein. FOTO: ZOO Ljubljana

Linejevi dvoprsti lenivci večino življenja preživijo v krošnjah tropskih gozdov Južne Amerike. Veje jim služijo za premikanje, hranjenje in počitek. Z dolgimi, ukrivljenimi kremplji se oprimejo vej, po katerih se premikajo, počasno gibanje pa jim pomaga varčevati z energijo.

V ljubljanskem živalskem vrtu obiskovalce prosijo, naj Romy opazujejo mirno in tiho ter ne trkajo po steklu. Ker se pogosto zadržuje med vejami ali počiva obrnjena z glavo navzdol, jo obiskovalci morda ne bodo opazili takoj. V tem primeru svetujejo, naj se za trenutek ustavijo in jo v miru poiščejo med rastlinjem.