Izjemna arheološka najdba v podzemni komori

V južni Mehiki so arheologi odkrili starodavno grobnico iz leta 600 n. št., ki jo mehiška predsednica Claudia Sheinbaum Pardo opisuje kot najpomembnejšo arheološko najdbo v državi v zadnjem desetletju, poroča The Independent.

Dobro ohranjena 1400 let stara grobnica iz obdobja civilizacije Zapotekov vsebuje izjemne detajle: skulpturo velike sove, ki v kljunu drži ometano in poslikano figuro človeka, večbarvne freske ter izrezljane koledarje.

Zapoteki so bili ena prvih civilizacij, ki je na mestu današnje mehiške zvezne države Oaxaca, nastala okoli leta 500 pr. n. št., uspevala pa je vse do prihoda Špancev. Tudi danes Zapoteki še vedno živijo kot skupnost: v južni Mehiki jih po ocenah strokovnjakov trenutno živi od 400.000 do več kot milijon.

Dobro ohranjena 1400 let stara grobnica iz obdobja civilizacije Zapotekov vsebuje izjemne detajle: skulpturo velike sove, ki v kljunu drži ometano in poslikano figuro človeka, večbarvne freske ter izrezljane koledarje. FOTO: Luis Gerardo Peña Torres/INAH

V predhispanskih časih je sova simbolizirala noč in smrt, kar po mnenju raziskovalcev nakazuje, da je figura človeka v skulpturi sove verjetno prednik, v čigar čast je bila postavljena grobnica.

Grobnica ohranja arhitekturno bogastvo Zapotekov in razkriva vpogled v družbeno organizacijo in pogrebne rituale starodavne civilizacije, je sporočil Mehiški nacionalni inštitut za antropologijo in zgodovino (INAH).

Grobnico varujeta figuri moškega in ženske

»Odkritje je izjemno predvsem zaradi stopnje ohranjenosti in vpogleda, ki ga nudi v kulturo Zapotekov, njihovo družbeno organizacijo, pogrebne rituale in pogled na svet, ohranjene v arhitekturi in freskah,« je dejala Claudia Curiel de Icaza, sekretarka za kulturo.

Po njenih besedah najdba predstavlja tisočletno veličino Mehike in njen osrednji položaj v kulturni zgodovini Mezoamerike.

Grobnica sestoji iz predprostora in pogrebne komore, okrašene z živopisnimi umetniškimi, skulpturalnimi in slikarskimi detajli. Arheologi so na kraju odkrili nagrobne plošče z imeni koledarjev ter figuri moškega in ženske, ki nosita okrasni pokrivali, v rokah pa držita artefakte. Figuri sta po sklepanjih arheologov verjetno predstavljali varuha grobnice in zaščitnika pokojnikov.

Grobnica sestoji iz predprostora in pogrebne komore, okrašene z živopisnimi umetniškimi, skulpturalnimi in slikarskimi detajli. FOTO: Luis Gerardo Peña Torres/INAH

V pogrebni komori so arheologi našli tudi izjemne freske v oker, beli, zeleni, rdeči in modri barvi, ki prikazujejo procesijo likov, kako z vrečami smole hodijo proti vhodu v grobnico, je sporočil INAH.

Arheološke ekipe trenutno izvajajo konservatorska in raziskovalna dela, vključno s stabilizacijo fresk, ki so zaradi vpliva korenin dreves, insektov in spremenjenih okoljskih pogojev zelo krhke.