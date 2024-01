V Mona Liso vrgli juho

Protestniki so se spravili še nad najbolj slavno sliko vseh časov, ki pa je – slovesu primerno – obdana z neprebojnim steklom.

V zadnjih letih je kar nekaj umetniških del občutilo nenavadne substance, ki so jih protestniki zaradi takšnega ali drugačnega vzroka zagnali vanje. Tokrat so juho uperili v Mona Liso, najslavnejše delo Leonarda da Vincija, ki jo hranijo v muzeju Louvre v Parizu. Juha seveda ni priletela neposredno v sliko, saj jo je ustavilo steklo. Slika ni poškodovana.

Slavna slika ni poškodovana. FOTO: David Cantiniaux/AFP

Protestnika sta se za to potezo, kot navaja BBC, odločila, ker sta želela biti slišana pri zahtevah po zdravi in trajnostni hrani. Dodala sta, da je francoski kmetijski sektor zastrupljen. Tudi Francijo, kot še nekatere druge evropske države, je zajel val kmečkih uporov – francoski kmetje pozivajo k znižanju cen goriv in zmanjšanju birokratskih ovir. V petek so kmetje s traktorji blokirali poti iz in v Pariz.

Nazaj k Mona Lisi – slika je obdana s steklom že od 50. let prejšnjega stoletja, ko jo je obiskovalec poškodoval s kislino. Leta 2019 so v muzeju zaščito nadgradili v neprebojno steklo. Leta 2022, kot še navaja BBC, je aktivist vanjo zagnal torto.