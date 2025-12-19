V najstarejši knjižnici na svetu

Verona na severu Italije je bila v zgodnjem srednjem veku pomembno kulturno, politično in gospodarsko središče, o čemer pričajo številne stavbe v starem mestnem jedru. Obiskovalec ni presenečen, ko ob Piazzi Duomo, trgu, na katerem stoji veronska katedrala, opazi znak, na katerem piše (v angleščini, očitno zaradi turistov): najstarejša knjižnica na svetu.

Ne gre za najstarejšo stavbo knjižnice, zgradba, v kateri domuje, je veliko mlajša, stara le približno tristo let. Dokumentirana tradicija pisanja in predvsem sistematičnega shranjevanja knjig na enem mestu je razlog, da Biblioteca Capitolare di Verona, veronska kapiteljska knjižnica, velja za najstarejšo knjižnico na svetu, ki neprekinjeno deluje še danes.