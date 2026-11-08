V Nemčiji avtobus trčil v kamelo

V mestu Riedering jugovzhodno od Münchna so v soboto z ograjenega pašnika pobegnile tri kamele. Medtem ko so tavale po cesti, je v eno od njih trčil avtobus. Žival po poročanju nemške tiskovne agencije dpa v nesreči ni bila poškodovana, na avtobusu pa je nastala manjša gmotna škoda.

Kamelo so po nesreči vrnili lastniku, podjetju, ki organizira potujoče lunaparke.

Pri trčenju se je razbilo vetrobransko steklo avtobusa, poškodovalo pa se je tudi stransko ogledalo. Gmotna škoda je po poročanju dpa ocenjena na okoli 500 evrov.

Kamele so najverjetneje uspele pobegniti, ker električna ograja okoli pašnika ni bila pravilno nameščena, je sporočila policija.