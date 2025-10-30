Tatovi Louvra postali navdih za noč čarovnic

Ko so 19. oktobra tatovi oropali najbolj obiskan muzej na svetu in iz Apollove galerije odnesli za okoli 88 milijonov evrov draguljev, so se najprej pojavila varnostna vprašanja, zatem, kako je to sploh mogoče, kmalu pa so se vmešali tudi oglaševalci.

Tako je hitro nastal duhovit (in hkrati nekoliko sporen, ker gre le za trivializacijo kriminala) marketinški odziv nemškega proizvajalca dvigal Böcker Maschinenwerke GmbH, katerega model Agilo so tatovi uporabili za pomoč do balkona muzeja. Podjetje je namreč na družbenih omrežjih že dan po ropu objavilo fotografijo svojega izdelka s sloganom: »Ko se morate hitro premakniti. Böcker Agilo prevaža vaše zaklade do 400 kg s hitrostjo 42 m/min – tiho kot šepet.« Podjetje je dobilo na milijone všečkov in svoj oglasni hit.

Eden od komentarjev na instagramu se je glasil: »Pravzaprav enega od teh strojev Böcker Agilo potrebujem v Britanskem muzeju 24. decembra, ker barvam zunanjo fasado. Majhen, subtilen dotik. Ali ga lahko dostavite tja? «

Kot je povedal direktor in lastnik podjetja za Reuters, je večina ljudi razumela humor in so bili z odzivi zadovoljni.

Smeh na račun izgube

Drug oglaševalski odziv je prišel iz švedskega pohištvenega giganta. Ikea Švica je v svoji reklami za stekleno kupolo za razstavljanje drobnarij ali majhnih kosov dekorja zapisala: »Vaših kronskih draguljev ne bo zaščitila, a jim bo dala pravo pozornost.« Dramatični rop je tako postal vir humorja in kreativnosti, hkrati pa je to sprožilo vprašanja, ali se sploh smemo smejati na račun velikanske kulturne izgube.

Tik pred nočjo čarovnic pa se je rop Louvra spremenil še v kostum: Črna trenirka ali delovni kombinezon, rumen odsevni jopič (»smo le del gradbene ekipe«), dragulji, tiara ali bleščeča veriga, črne rokavice ...Tako približno, kot je bilo tatove videti na video posnetku, ko so se z dragocenim plenom spuščali z dvigalom.

Če ste še brez ideje za noč čarovnic, se z družbenih omrežij ponuja črno, rumeno, bleščeče. Tat Louvra bo očitno letos kralj zabave.