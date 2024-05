V Pariz z manj kričečo, a slovensko prepoznavno kolekcijo

Do odprtja poletnih olimpijskih iger v Parizu – potekale bodo med 26. julijem in 11. avgustom – je še 71 dni. V kakšnih uradnih oblačilih bodo nastopili slovenski športniki, je Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ) že predstavil na fotografijah, v živo pa jih bodo javnosti pokazali na sobotnem dogodku v ljubljanskem BTC, kjer bo del kolekcije mogoče kupiti. Tam bo morda tudi del poti slovenske olimpijske bakle, ki bo obiskala vrh Kristalne palače.

Že za osme olimpijske igre jih je zasnoval Sandi Murovec, ustanovitelj športne znamke UPS ter znani smučar demonstrator (pa tudi avtor besedila za ponarodelo smučarsko himno Cik cak), ki je prvo celovito kolekcijo za slovenske olimpijce ustvaril za poletne igre v Londonu leta 2012 (prvo sodelovanje in snovanje pa je bilo za kolekcijo že za zimske igre v Salt Lake Cityju). Glede na to, da bodo igre v svetovni prestolnici mode, so tokratno kolekcijo zasnovali nekoliko bolj elegantno – z več temno modre barve. A kot je Murovec že večkrat poudaril, so barve in odtenki na oblačilih opredeljeni znotraj celostne grafične podobe, ki so jo leta 2019 zasnovali v agenciji Arnoldvuga+. Uporaba primarnih barv, med katere sodijo natančno določeni odtenki zelene in modre ter bela, je obvezna, preostali odtenki (in črno) se uporabljajo po potrebi.

Komplet za trening FOTO: Arhiv OKS-ZPZ

Iz kolekcije v kolekcijo gre tako za nekakšno nadgrajevanje. »Ker sem zavezan določenim barvnim in grafičnim konstantam, prostora za domišljijo ni prav veliko, tako da novih kolekcij ni mogoče zasnovati tako, da bi popolnoma pretrgal vez z identiteto prejšnjih ali odstopil od vsebinskih in grafičnih smernic, ki so to identiteto ustvarile,« je povedal.

Barvni prehodi in siva baretka

Na kosih tokratne kolekcije je prepoznati barvne prehode, s tem je odvzel, kot pravi, nekaj agresivnosti in hkrati poudaril kontrastnost s temno modro. Opisuje jo kot hvaležno in nosljivo barvo, ki jo vsakdo rad obleče. Čeprav je letošnja kolekcija manj kričeča, je še vedno po »slovensko« prepoznavna, francoski pridih pa ji daje sivo pokrivalo, ki naj bi bilo poklon francoski baretki, četudi na prvi pogled deluje bolj kot kapa s ščitkom. Naši olimpijci jih bodo nosili na otvoritveni slovesnosti, dopolnjevalo pa se bo s krili in hlačami v prav tako svetlo sivi barvi. »Tudi v letošnji kolekciji je prepoznati obris Triglava, ki je zelo zapomljiva poteza, in slovenski športniki s pogosto vrhunskimi rezultati so vse bolj prepoznavni tudi po uniformah. Prav tako navijači, ki jih je mogoče videti že na daleč. Za velik uspeh si štejem, da so barve in uniforme prevzele tudi vse panožne zveze, kar gotovo izkazuje prepoznavno nacionalno identiteto,« je dejal Murovec.

Kompleti za prosti čas

Od leta 2012 uradna olimpijska oblačila za Slovenijo izdeluje kitajski proizvajalec Peak, za udeležbo na pariških igrah bo vsakemu športniku pripadlo okoli štirideset kosov, tako pestro izbiro različnih kosov pa lahko zagotovijo le nekatere znamke na svetu. Ker je Peak znamka športnih oblačil, naši športniki celo na odprtju iger ne nosijo elegantnih oblačil, kakor jih je morda zaslediti v italijanski reprezentanci, to oblači modna hiša Armani, ki snuje in premore vse vrste linij od športne mode do večernih oblek haute couture. Mimogrede, tudi Italijani in Francozi bodo v Parizu nastopali oziroma tekmovali v oblačilih, ki jih zaznamuje pretežno temno modra barva.

»Naš dobavitelj je proizvajalec športnih oblačil, a se je deloma pripravljen tudi prilagoditi, da ne bi, če pretiravam, naši športniki na odprtje prišli ravno v trenirkah. Tako uresničijo tudi kakšno posebnejšo željo, kot so bile letos tako imenovane bomber jakne in krila za ženske, ki jih sicer nimajo v svoji ponudbi,« je razkril Murovec. Pogoste kritike, češ da bi oblačila lahko sešili v Sloveniji, pojasnjuje z besedami, da bi izdelava po 40, 50 kosov na športnika pokopala vsako slovensko podjetje, saj gre za sponzorski vložek. Treba je vedeti, da so potrebna še dodatna oblačila iz te kolekcije za udeležbo na vseh večjih tekmovanjih v nadaljnjih štirih letih – do prihodnjih olimpijskih iger.

Olimpijska kolekcija za otvoritev FOTO: Aleš Fevžer

Tudi za srbske športnike

Pri snovanju so mu zelo prav prišle ne le izkušnje iz lastne blagovne znamke smučarskih oblačil, ampak tudi dejstva, da je sam športnik, za katerega pa je po njegovih besedah funkcionalnost oblačil še kako pomembna. Sodelovanje s Peakom mu je prineslo še eno nalogo iste vrste. »To je sodelovanje s Srbijo, ki je pred tem pri Peaku naročala oblačila za svojo košarkarsko reprezentanco, eno najboljših na svetu, in jim je bilo všeč naše sodelovanje s Peakom. K iskanju prepoznavne srbske športne identitete so povabili še dve podjetji, a so se naposled odločili za mojo rešitev. Sam si, denimo, težko predstavljam, da bi slovenska uradna oblačila snoval Neslovenec, zato si to štejem v veliko čast,« je priznal. Naslonil se je na srbsko zastavo in njene barve, rdečo, belo, modro, in dodal še temno modro, kot grafični poudarek pa je izbral križ iz grba v logotipu njihovega olimpijskega komiteja. Srbski športniki bodo v oblačilih nastopili že v Parizu, že konec avgusta pa Murovca čaka snovanje tako slovenskih kot srbskih oblačil za zimske olimpijske igre februarja 2026 v Cortini d'Ampezzu. »Dolgim trenirkam in kratkim majicam, ki smo jih zasnovali za Pariz, bomo dodali še zimska oblačila, od puhovk do smučarskih hlač in brezrokavnikov,« je še pojasnil.