V Peruju odkrili največji kip papeža Leona XIV. na svetu

V perujskem pristaniškem mestu Callao so v ponedeljek, slovesno odkrili mogočen 14-metrski kip papeža Leona XIV. Po navedbah lokalnih oblasti naj bi šlo za najvišji kip na svetu, posvečen katoliškemu papežu. Postavitev spomenika je poklon njegovim dolgoletnim vezem s Perujem, kjer je preživel več kot 20 let in opravljal misijonarsko ter škofovsko službo. Kip stoji na trgu León XIV v bližini Tihega oceana, v sklopu parka Niño Gaelito. Sama skulptura je visoka deset metrov, dodatne štiri metre pa predstavlja podstavek. Izdelana je iz jeklene konstrukcije, steklenih vlaken in smole, z belim zaključkom, ki spominja na marmor. Slovesnosti so se udeležili številni prebivalci, cerkveni predstavniki in lokalni dostojanstveniki. Dogodek so pospremili otroški pevski zbor in simboličen rožni venec ...