»V petem delu izgine vsa fasada,« pravi Katarina Čas

Mini serija, triler in drama Divja češnja raziskuje in ironizira življenje privilegiranih družin.

Na program Televizije Slovenija pride jutri zvečer mini tv-serija BBC Divja češnja, križanec med ikoničnimi serijami, kot sta Velike male laži in Beli lotos, ki secira življenje privilegiranih slojev. V njej kot Jelena, bogatašinja balkanskih korenin, ob vrhunski britanski igralski zasedbi blesti tudi Katarina Čas. Divja češnja V uvodnem prizoru v hitrih montažnih rezih vidimo dva, morda tri obrise teles v spodnjem perilu, ki si v kopalnici drgnejo kri z rok. Slutimo, da se je zgodil umor, ne vemo, kako se je to zgodilo, zato se gledalci vrnemo v preteklost in začnemo šestdelno napeto potovanje. Vzorec, podoben kot v ikoničnih serijah HBO Beli lotos ali Velike majhne laži oziroma Popolni par z Nicole Kidman: privilegirana skupnost nesramno bogatih, v katero zareže škandal in fasade ...