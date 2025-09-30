V podhodu pri Tivoliju opazili okrvavljeno obešeno lutko

Pretekli teden se je v podhodu v Tivoliju pojavila inštalacija, ki je razburila tako nekatere bralce kot mimoidoče. Fotografije obešene lutke s krili so hitro zaokrožile po spletu, kjer so nekateri uporabniki družbenih omrežij umetniško inštalacijo pohvalili, drugi pa so bili nad njo zgroženi.

Ob lutki je bil postavljen napis z verzom »Brez angelov ni mogoče živeti, a vendar hiti nas želja umreti« spodaj pa se je podpisal domnevni avtor Ulrik O.S.E. Kratica najverjetneje označuje gibanje Otroci sintetične Eve, ki imajo na spletni strani prav tako objavljeno fotografijo obešene lutke. Kratica se je pojavila ob podobnih besedilnih in vizualnih delih v tivolskem podhodu.

Obešenca so po poročanju nekaterih medijev včeraj odstranili, a so na tleh ostali sledovi krvi.

Podpis ob umetniški inštalaciji. Foto Reddit

Za komentar smo prosili gibanje Otroci sintetične Eve in Mestno občino Ljubljana.

Več sledi ...