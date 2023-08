V povsem požgani soseski mesta Lahaina ena sama hišica ostala nepoškodovana

Havaje je prizadela najhujša naravna nesreča v zgodovini te otoške zvezne države ZDA. Od začetka avgusta so jih razdejali požari, ki jih po otočju širi močan veter. Najhuje je na otoku Maui, kjer je ogenj uničil večino mesta Lahaina. Kljub obširni evakuaciji je umrlo najmanj 114 ljudi, vendar bo končno število umrlih verjetno veliko večje, saj jih 850 še pogrešajo. ​​

Samo v Lahaini so zublji požrli več kot 2200 stavb, večinoma stanovanjskih, med katerimi so bile tudi številne zgodovinske znamenitosti mesta. Nenavadno pa je v povsem požgani četrti mesta ena sama hišica ostala nepoškodovana, sredi pogorišča. Po spletu so zakrožile fotografije hiše z rdečo streho, ki stoji, nedotaknjena od ognjenih zubljev, med kupi pepela.

Maui je pogorišče. FOTO: Marco Garcia/Reuters

Lastnik te sto let stare lesene hiše Trip Millikin je za Honolulu Civil Beat dejal, da je »na fotografijah videti, kot da bi jo vstavili nanje s fotošopom«. Ko je izvedel, da je ogenj zajel celotno sosesko, v kateri prebiva, je bil z ženo ravno na potovanju. Prepričana sta bila, da bosta izgubila dom, toda naslednje jutro sta na posnetkih pogorišča iz zraka videla, da je njuna hiša edina, ki je ostala nepoškodovana.

»Začela sva jokati,« je Millikin opisal njun prvi odziv za Honolulu Civil Beat. Ne vesta, kaj je vzrok, da je njun dom ostal nedotaknjen, medtem ko so hiše vseh njunih sosedov pogorele do tal. Pred dvema letoma sta kupila to sto let staro hišo, ki je bila nekoč knjigovodska hiša za zaposlene na plantaži sladkornega trsa.

Maui je pogorišče. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

Ker je bila v zelo slabem stanju, sta jo obnovila. Prav načinu prenove se morda lahko zahvalita, da ni pogorela, saj sta jo obdala z rečnimi kamni ter okoli nje odstranila grmičevje in drugo rastje. Bistvena bi lahko bila tudi menjava strehe, to sta zamenjala za kovinsko, zaradi katere je sicer lesena hiša lahko kljubovala kosom gorečega lesa, ki jih je veter nosil po strehah.

Srečna lastnika hiše nameravata svoj dom začasno ponuditi tistim, ki so svojega izgubili. »Toliko ljudi je izgubilo vse, zato moramo poskrbeti drug za drugega in za obnovo. Pri tej moramo vsi pomagati,« sta sklenila.

Kritike in nova nevarnost

Predsednik ZDA Joe Biden in prva dama Jill Biden sta se, po kritikah na njun račun zaradi medlega odziva na nesrečo, v ponedeljek odpravila na Maui. Srečala sta se z otoškimi oblastmi, gasilci, reševalci in preživelimi ter si ogledala škodo, ki so jo povzročili požari. Po prvih ocenah je te za skoraj šest milijard dolarjev, poroča BBC.

Predsednik ZDA Joe Biden in prva dama Jill Biden sta si ogledala škodo. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

Polemike sproža tudi odločitev pristojnih, da prebivalcev ne opozorijo na požar s sirenami za splošno nevarnost. Zaradi kritik je že odstopil vodja agencije za upravljanje izrednih razmer na otoku Maui. Mnogi otočani so namreč prepričani, da bi pravočasne sirene lahko rešile številna življenja, vendar se je agencija odločila, da jih ne bo uporabila, češ da bi povzročile zgolj zmedo.

Medtem še vedno – po mnenju številnih veliko prepočasi – potekata iskanje in identifikacija žrtev. Doslej so identificirali le 27 izmed 114 smrtnih žrtev, družine večine izmed njih pa še niso bile obveščene, poroča portal Independent. Vendar si otočani še niso oddahnili. Grozijo jim huda neurja, saj proti Havajem prihajajo ostanki tropskega ciklona.