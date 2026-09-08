V prtljagi na italijanskem letališču našli krokodiljo glavo

V prtljagi moškega, ki je v Torino na letališče Caselle prispel iz Miamija, so našli posušeno glavo ogrožene vrste krokodila, poroča britanski Guardian. Italijanskega državljana preiskujejo zaradi tihotapljenja, grozi pa mu visoka denarna ali morebitna zaporna kazen.

Moški je na letališče v severnoitalijanskem mestu prispel z letom iz ameriškega Miamija prek Istanbula, je v izjavi sporočila torinska enota italijanske finančne policije.

Glava plazilca je bila zavita v rjav papir, s čimer so jo poskušali skriti pred varnostnimi pregledi in carinskimi organi, so še dodali.

Mejne oblasti so jo takoj zasegle, potnika, ki naj bi se vračal z dopusta, pa so začeli preiskovati zaradi suma tihotapljenja primera zaščitene živalske vrste. Krokodili so zaščiteni v okviru Washingtonske konvencije, globalnega sporazuma, sklenjenega leta 1973, katerega namen je zaščititi ogrožene rastline in živali pred tveganji mednarodne trgovine.

Če bo Italijan spoznan za krivega, mu grozi denarna kazen v višini od 20 tisoč do 200 tisoč evrov ali zaporna kazen od šestih mesecev do enega leta.

Policija je sporočila, da je bila akcija v Torinu del širšega boja proti nezakoniti trgovini z divjimi živalmi v Italiji. »Predmet je bil zasežen, ker je bil uvožen brez zahtevanega potrdila ali dovoljenja,«so še dodali.

Italija je pomembno tranzitno središče za nezakonito trgovino z eksotičnimi živalmi, pri čemer je velik del te dejavnosti povezan z organiziranim kriminalom. V poročilu, objavljenem v začetku leta, je italijanska podružnica WWF (Svetovni sklad za naravo) navedla, da se živali, med njimi »želve, okrasne ptice, tropski plazilci in celo majhni primati, nezakonito prodajajo prek spletnih kanalov in čezmejnih izmenjav«. Poročilo navaja tudi, da so lani na Siciliji zasegli nezakonito gojenega šimpanza.

Britanski Guardian pa navaja tudi, da turisti posušene krokodilje glave včasih kupijo kot spominke, ne da bi vedeli, da je njihov vnos v domovino nezakonit. Lani so na letališču v Delhiju aretirali Kanadčana, saj so v njegovi prtljagi našli krokodiljo glavo, kupljeno na Tajskem.