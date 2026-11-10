V Singapurju zasegli ladjo za križarjenje, potniki obtičali v Kambodži

Ladja, namenjena na križarjenje okoli sveta, zaradi česar so potniki obtičali v Kambodži, potem ko je njenemu upravljavcu s sedežem v ZDA zmanjkalo denarja, je bila zasežena v Singapurju, poroča britanski BBC. Ladja Odyssey, ki je oktobra 2024 izplula iz Belfasta in bi morala potnike popeljati na večletno potovanje okoli sveta, je zdaj zasidrana v singapurskih pristaniških vodah, sporočajo lokalne oblasti.

Približno 200 potnikov je moralo že prejšnji mesec zapustiti ladjo v kamboškem pristaniškem mestu Sihanoukville, potem ko je njen lastnik, podjetje Villa Vie Residences, nenadoma ustavil delovanje, pri čemer se je skliceval na »izjemen porast stroškov goriva«. Po navedbah singapurske pristaniške uprave je posadka na krovu na varnem in v dobrem stanju.

»Za njihovo oskrbo in dobro počutje skrbijo upniki ladje,« so sporočili iz uprave in dodali, da je bila ladja zasežena na podlagi sodnega naloga. Kot pravni zastopnik, ki je izvedel zaseg, je navedena singapurska odvetniška družba Helmsman LLC, vendar ni jasno, katero stran zastopa.

Kupci kabin se vračajo po prtljago na ladjo, potem ko so se morali izkrcati v Kambodži. FOTO: Soveit Yarn/Reuters

Ladja Odyssey je bila namenjena na triinpolletno potovanje, ki bi zajemalo 150 držav. Potniki so imeli na voljo več možnosti: nakup kabine v trajno last (kar jim omogoča bivanje na ladji tudi po koncu prvotnega potovanja), plačilo za petletno bivanje ali najem kabine za krajša potovanja.

Cene za trajno bivanje v kabinah so se gibale od 120.000 do 440.000 ameriških dolarjev (od 107.000 do 392.000 evrov). Kakor je navedeno na spletni strani, je bilo kabine mogoče tudi najeti, in sicer po ceni od 3500 dolarjev (dobrih 3100 evrov) na mesec. »Za približno ceno avtomobila si lahko zagotovite dom na ladji, ki potuje po svetu,« je križarjenje pred zapleti oglaševal ustanovitelj podjetja Mikael Petterson.

Na ladji je bilo veliko severnoameriških upokojencev, ki so nameravali preživeti več let na potovanju okoli sveta. FOTO: Soveit Yarn/Reuters

Toda križarjenje so že od samega začetka spremljale težave; odhod se je zaradi popravil in urejanja dokumentacije zavlekel za štiri mesece. Ko je bila ladja v Vietnamu, so člani posadke po poročanju televizije CBS News – partnerja BBC v ZDA – hrano kupovali v lokalnih trgovinah, saj je podjetje dolgovalo denar dobavitelju, ki je zato zavrnil dostavo hrane.

Televizijska mreža CBS je poročala tudi, da je ladjar potnike na svoje finančne težave opozoril že avgusta, ko je ladja ob neki drugi priložnosti vplula v Singapur; takrat so morali od gostov zbrati sredstva, da so lahko nadaljevali križarjenje. Že takrat so omenjali tveganje, da bi ladjo lahko zadržali.

Holly Hennessey, ena od potnic na ladji, je za BBC povedala, da so goste prosili, naj razmislijo o plačilu dodatka za gorivo, saj so cene močno narasle, poleg tega pa je bil njihov načrt potovanja »znatno okrnjen«.

Kapitan ladje Emanuele Giudice in kamboški minister za turizem Huot Hak zapuščata ladjo, ki se je morala prisilno zasidrati v Sihanoukvillu. FOTO: Soveit Yarn/Reuters

Ladja je v začetku tega meseca znova vplula v Singapur – nekaj tednov zatem, ko se je križarjenje v Kambodži nenadoma končalo. Kot so 27. oktobra sporočili iz družbe Villa Vie Residences, so cene goriva v začetku leta zaradi vojne v Iranu močno poskočile, zaradi česar so se mesečni stroški goriva na kabino v nekaterih delih Azije s 1800 dvignili na kar 8000 dolarjev (s 1600 na 7100 evrov).

Dodali so, da so sprejeli »pomembne ukrepe za zmanjšanje porabe goriva«, vendar ti ukrepi niso zadostovali za pokritje »izjemnega povišanja stroškov goriva«. Družba je še sporočila, da v sodelovanju s potniki iščejo »začasne namestitvene rešitve« za čas njihovega bivanja v Kambodži.

Ladja za križarjenje je iz Kambodže odplula brez potnikov. FOTO: Soveit Yarn/Reuters

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