V Slovenijo prihaja ena največjih trgovin za parfume in kozmetiko

Trgovski center Aleja je objavil, da v njegove prostore prihaja Notino s svojo prvo fizično trgovino v Sloveniji.

Predstavljajo ga kot eno največjih spletnih trgovin za parfume, kozmetiko in izdelke za nego, ki bo svojo zgodbo zdaj nadaljeval tudi v živo.

V ponudbi bodo različne blagovne znamke, kozmetika, parfumi in drugo. Datuma odprtja še ne najavljajo, a bo »zelo kmalu«.

Notino je sicer češko podjetje iz Brna in eden največjih evropskih spletnih trgovcev s parfumi, kozmetiko ter izdelki za lepoto in nego. Nastalo je leta 2004, sprva kot Parfums.cz, pozneje pa je poslovanje poenotilo pod znamko Notino. V podjetju navajajo, da so prisotni v 27 evropskih državah.