V soteski Vintgar bodo prihodek od vstopnin namenili v dobrodelne namene

Turistično društvo Gorje bo dnevni izkupiček od prihodkov od vstopnin v sotesko Vintgar namenilo za pomoč po poplavah. Na današnji dela prost dan pričakujejo 3000 obiskovalcev. Letos praznujejo tudi 130. obletnico odprtja Vintgarja za obiskovalce.

»V Turističnem društvu Gorje globoko verjamemo v moč skupnosti, solidarnosti in nujnost pomoči v težkih trenutkih. Zato smo se odločili, da ves dnevni izkupiček od vstopnic v ponedeljek, 14. avgusta, ko je razglašen dan solidarnosti, namenimo ljudem, ki so jih prizadele poplave. Prihodek od vstopnin je namreč naš primarni prihodek od dejavnosti upravljanja druge največje naravne vrednote v Sloveniji,« so zapisali in k donaciji od prihodkov od svoje dejavnosti na današnji dan pozvali tudi druge organizacije od podjetja.

Julijske Alpe in območje Triglavskega narodnega parka, v katerega sodijo, imajo letos rekordno število gostov in obiskovalcev, so sporočili. Ena izmed ključnih turističnih točk za obisk je naravna vrednota državnega pomena soteska Vintgar, kjer danes pričakujejo približno 3000 obiskovalcev. »Če kdo ve, kaj je moč narave, tudi surova moč, potem smo to upravljavci soteske Vintgar,« so zapisali. Kot je znano, je nedavna naravna ujma prizadela tudi to območje. Voda reke Radovne je odnesla nekaj infrastrukture, prinesla naplavine lesa in hudourniške nanose, zato je bila do danes zaprta.

»Že 130 let, odkar so sotesko Vintgar prvič odprli za obiskovalce, vemo, kako pomembno je, da skupaj premagamo izzive tudi v trenutkih, ko se nam narava ne zdi več naš zaveznik. Skupaj gradimo mostove upanja, tako kot so jih v Vintgarju zgradili že pred dobrim stoletjem,« so zapisali.