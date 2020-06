V trenirki z luknjo?

Razvlečen star pulover. Udobna pižama. Stara trenirka z luknjo na kolenu. Nogavici, ki nista par. Jutranja halja za ves dan ... Delo od doma nima kodeksa oblačenja, še posebej če se javite v službo samo po elektronski pošti ali telefonu, tudi videoklic ne pokaže vsega, če na primer sedite za mizo ali v postelji, pokriti z odejo.



To je nov modni trend. Oblačila za delo od doma. Zgoraj uradno, spodaj sproščeno. Finska trgovska veriga je že napovedala posebno kolekcijo (napol oblečeni), ki združuje formalne zgornje dele z manj formalnimi spodnjicami v presenetljive, celo malo nore kombinacije. Na Finskem, kjer so iznašli tudi priljubljeno navado kalsarikännit, kar pomeni 'napiti se doma v spodnjem perilu brez namena, da bi šli ven', so v času izolacije na virtualnih sestankih sedeli mirno oblečeni v havajske srajce in hlače za jogo. Skratka, Finci nameravajo zavzeti svet z najbolj norimi kombinacijami.



V neki ameriški anketi med 1500 zaposlenimi je kar 44 odstotkov anketirancev priznalo, da so se v času karantene in dela od doma oblekli v bolj profesionalno oblačilo posebej za videosestanke, 16 odstotkov si je preuredilo dom tako, da je bilo ozadje videoklica videti bolj profesionalno (knjige, umetniška dela ipd.), 46 odstotkov anketiranih je pred videoklicem porabilo več časa za osebni videz, 12 odstotkov pa je video izklopilo, ker so bili goli .... A pri tem je treba biti zelo previden; neka ženska se je slekla pred očmi sodelavcev, ker je mislila, da je njena kamera izključena, ona pa je bila ravno na poti v kopalnico. Kar 11 odstotkov anketirancev je poročalo, da so v ozadju videoklica sodelavca videli nekaj, kar se jim zdi, no, hja, najmanj, kar lahko rečejo, »neprofesionalno«.