V Tržaškem zalivu redek leteči gost iz južnih morij

V Tržaškem zalivu so zagledali še eno ribjo vrsto, ki običajno živi v južnem Sredozemlju in drugih toplejših morjih, piše Primorski dnevnik. Klimatske spremembe in vse višje temperature Jadrana očitno odigravajo pomembno vlogo tudi pri ribjih migracijah.

V Sesljanu so ujeli v objektiv mediteranskega poletaša (Cheilopogon heterurus). Posnetek so objavili na družbenih omrežjih strokovnjaki Miramarskega naravnega rezervata.

Zaradi velikih prsnih plavuti jim pravijo tudi morske lastovke. Ko so mediteranski poletaši ogroženi, z močnim zamahom repa skočijo iz vode, v zraku razprejo plavuti in jadrajo več metrov tik nad morsko gladino. Tako pobegnejo plenilcem.

Primerek te vrste so lani ujeli v morju ob hrvaški Istri, opazovali pa že leto prej. Za slovensko morje še ni podatkov.