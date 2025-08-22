Na Dolenjskem se blizu naselja sprehaja ris (video)

Na facebooku se je razširil posnetek ribniške Televizije Rkanal z opozorilom: Pozor – opažen ris pri naselju Hrastje!

Objavljen je bil pred nekaj urami, navaja pa, da so stanovalci naselja Hrastje pri Ribnici opazili risa, ga posneli in jim posnetek poslali. Na posnetku sicer ni mogoče videti, v kakšni bližini naselja je bil.

Nekoč izumrli populaciji risov v Slovenskem gre sedaj veliko bolje. Poročali smo, da se je število odraslih risov z 20 povečalo na okoli 50 in da so doseljeni risi poskrbeli za vsaj 30 mladičev, te nizke številke za seveda še vedno pomenijo, da je srečanje z njimi v naravi izjemna redkost. Ljudem se izogibajo.

A je prisotnost divje živali razumljivo vzbudila tudi skrb, zato so znova opozorili na nekaj ukrepov:

Ne približujte se živali!

Hišni ljubljenčki naj bodo na povodcih.

Opažanja sporočite pristojnim službam, policiji ali lovski zvezi.