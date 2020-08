V Veliki Britaniji odkrili novo vrsto dinozavra, sorodnika tiranozavra

Paleontologi z Univerze Southampton v Veliki Britaniji so prepričani, da fosilizirane kosti, ki so jih lani odkrili ob obali pri Shanklinu na otoku Wight ob južni obali Anglije, pripadajo doslej neznani vrsti dinozavra, poroča BBC. Domnevno je bil iz skupine teropodov, ki ji je pripadal tudi danes najbolj znani veliki mesojedi dinozaver, tiranozaver.Poimenovali so ga Vectaerovenator inopinatus, živel je pred okoli 115 milijoni let, v obdobju krede. Ocenjujejo, da je dosegel štiri metre dolžine.Njegovo ime odraža, da so raziskovalci v nekaterih dinozavrovih kosteh – gre za le štiri kosti iz vratu, hrbta in repa – odkrili votle prostore, značilne za kasnejše ptice. Omogočajo lažji skelet., ki je vodil raziskavo Univerze Southampton, ocenjuje, da je imela nova vrsta dinozavrov precej občutljiv skelet.Prvi ostanek dinozavra je sicer odkril lovec na fosile, sledilo je več drugih raziskav, zdaj so fosili na ogled v lokalnem muzeju.