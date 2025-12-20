V vesolje poletela prva oseba na invalidskem vozičku

V soboto je iz Teksasa v vesolje poletela raketa New Shepard NS-37, na krovu katere je bila prva oseba na invalidskem vozičku, nemška inženirka Evropske vesoljske agencije (Esa) Michaela Benthaus. Nemka je v vesolje poletela v organizaciji podjetja Blue Origin v lasti ameriškega milijarderja Jeffa Bezosa, ki izvaja turistične polete.

Raketa New Shepard, ki je namenjena večkratni uporabi, med vzletom. Slika je arhivska. FOTO: Joe Skipper/Reuters

Kompaktna raketa za večkratno uporabo New Shepard NS-37 je vzletela iz zahodnega dela zvezne države Teksas, polet pa je trajal približno 11 minut. Na krovu so bili še nemški inženir Hans Königsmann in štirje ameriški podjetniki, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Polet je bil popolnoma avtomatiziran, šesterica pa je poletela na višino okoli 100 kilometrov, s čimer so prečkali Karmanovo črto, mednarodno priznano mejo vesolja, pri čemer so potniki za kratek čas izkusili breztežnostno stanje. Polet bi morali izvesti že v četrtek, a so ga odpovedali minuto pred vzletom. Po navedbah podjetja je prišlo do težav pri postopkih pred vzletom.

Michaela Benthaus je po nesreči z gorskim kolesarjenjem utrpela poškodbo hrbtenjače in zdaj uporablja invalidski voziček. »Po nesreči sem resnično ugotovila, kako nedostopen je naš svet še vedno za ljudi z invalidnostjo,« je dejala v videoposnetku, ki ga je objavilo podjetje Blue Origin. »Če želimo biti vključujoča družba, moramo biti vključujoči v vseh delih, ne le v delih, kjer nam to prija,« je po pisanju francoske tiskovne agencije AFP dodala Benthausova.

To je bil 16. polet s posadko za Blue Origin, ki že več let ponuja vesoljske turistične lete – cena ni javno znana – z raketo New Shepard. Turistični vesoljski poleti Blue Origina so pogosto deležni kritik predvsem zaradi omejene znanstvene vrednosti ter vpliva na okolje in podnebje. Kritiki menijo, da gre za nepotreben vesoljski turizem, namenjen predvsem najbogatejšim, navaja dpa.

Aprila letos je v vesolje z Blue Originom odletela tudi prva ženska posadka s pop pevko Katy Perry na čelu. FOTO: Blue Origin/AFP

Z Blue Originom so doslej v vesolje potovali številni znani in manj znani ljudje, vključno s pop pevko Katy Perry in Williamom Shatnerjem, legendarnim kapitanom Jamesom T. Kirkom iz televizijske in filmske serije Zvezdne steze. Namen tovrstnih poletov slavnih je ohraniti zanimanje javnosti za polete v času, ko se zasebna vesoljska podjetja potegujejo za prevlado; denimo, Virgin Galactic ponuja podobno izkušnjo suborbitalnih letov. Toda Blue Origin ima ambicijo, da bi se na trgu orbitalnih letov kosal tudi z SpaceXom Elona Muska. Letos je Bezosovo podjetje uspešno izvedlo že dva orbitalna leta brez posadke z uporabo nove velike rakete New Glenn, ki je bistveno močnejša od New Sheparda.