V ZDA se širi okužba z zajedavcem, ki povzroča hudo drisko

Iz ZDA poročajo o izbruhu zajedavca, ki povzroča močno drisko, kot navaja BBC, so v zadnjih tednih poročali o več tisoč primerih okužbe. Izbruh je zajel več kot ducat zveznih držav – od začetka maja so o izbruhih poročali v 17 zveznih državah, med drugim v Illinoisu, New Yorku in Teksasu – posebej izrazit pa je v Michiganu, kjer so v dveh tednih okužbo potrdili pri skoraj tisoč ljudeh.

Vir izbruha še ni znan, pretekle izbruhe pa so povezovali z okužbami, ki so se prenašale s surovimi kmetijskimi pridelki.

Ciklosporiaza je okužba, ki jo povzroča mikroskopski zajedavec. Glavni simptom je pogosta, vodena in silovita driska, ljudje pa se lahko okužijo z zaužitjem hrane ali vode, ki vsebuje zajedavca.

Med 1. majem in 16. junijem, kar je zadnji datum, za katerega je ameriški Center za nadzor in preprečevanje bolezni CDC objavil podatke, so v ZDA zabeležili 145 primerov ciklosporiaze.

Smrtnih žrtev ni bilo, 20 ljudi pa so sprejeli v bolnišnico, je sporočil CDC.

Zdravstveni organi posameznih zveznih držav medtem poročajo o vse večjem številu okužb. V Michinganu so tako v dveh tednih zabeležili skoraj tisoč primerov, v Illinoisu so 7. julija poročali o 141 primerih, kar so označili kot »nadpovprečno visoko« številko. V Ohiu so pristojni doslej potrdili 177 primerov ciklosporiaze.

Dejansko število obolelih je verjetno večje od uradno prijavljenega, saj nekateri ljudje okrevajo brez zdravniške pomoči in se za okužbo ne testirajo, še navaja BBC.

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Bolezen praviloma ni smrtno nevarna

Ciklosporiaza je črevesna bolezen, ki jo povzroča mikroskopski zajedavec, navaja CDC, ljudje pa lahko okužijo z uživanjem hrane ali vode, ki vsebuje zajedavca.

Bolezen praviloma ni smrtno nevarna in je manj pogosta od drugih okužb, ki se prenašajo s hrano, denimo salmonele ali bakterije E. coli.

Okuženi s ciklosporo imajo lahko simptome ali pa tudi ne. Bolezen običajno povzroča drisko »s pogostim in včasih silovitim odvajanjem blata«, navaja CDC. Brez zdravljenja lahko bolezen traja od nekaj dni do več kot mesec dni, simptomi pa se lahko po navideznem izboljšanju znova pojavijo.

Od okužbe do pojava bolezni običajno mine približno teden dni.

Po besedah Caitlin Rivers iz Centra za zdravstveno varnost Univerze Johns Hopkins se okužba ne prenaša neposredno s človeka na človeka. Epidemiologinja je v glasilu 8. julija zapisala, da se okužba prenaša izključno po fekalno-oralni poti, torej z zaužitjem onesnažene hrane ali vode.

Kaj povzroča izbruh?

Kot vir izbruha doslej niso opredelili nobene konkretne vrste pridelka, pridelovalca ali dobavitelja.

»Do onesnaženja navadno pride že na kmetiji ali pri namakanju, zato je sledenje izvoru zelo zahtevno,« je zapisala Rivers, kot navaja BBC. Pretekle izbruhe ciklospore v ZDA in Kanadi so povezovali s pakiranimi mešanicami in kompleti solat, svežim koriandrom, baziliko, malinami, sladkornim grahom in mlado čebulo.

Temeljito pranje

Zaradi velikega in naraščajočega števila primerov je zdravstveni oddelek Michigana restavracijam in kuhinjam, ki pripravljajo ali strežejo surove pridelke, priporočil temeljito pranje zelenolistne zelenjave, toplotno obdelavo malin in listnate zelenjave, kadar je to mogoče, ter odstranjevanje zunanjih listov solate in zunanjih plasti mlade čebule.

Čeprav ameriška Uprava za hrano in zdravila FDA opozarja, da spiranje pridelkov verjetno ni učinkovito, ga CDC še vedno priporoča.

Ljudem, ki imajo drisko, pristojni svetujejo, naj se obrnejo na zdravstvenega delavca in se pozanimajo o možnosti okužbe.