  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zanimivosti

    V ZDA se širi okužba z zajedavcem, ki povzroča hudo drisko

    Vir izbruha še ni znan, pretekle izbruhe so povezovali z okužbami, ki so se prenašale s surovimi kmetijskimi pridelki. Okužbo povzroča mikroskopski zajedavec.
    Zaradi velikega in naraščajočega števila primerov je zdravstveni oddelek Michigana restavracijam in kuhinjam, ki pripravljajo ali strežejo surove pridelke, priporočil temeljito pranje zelenolistne zelenjave, toplotno obdelavo malin in listnate zelenjave, kadar je to mogoče, ter odstranjevanje zunanjih listov solate in zunanjih plasti mlade čebule. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Zaradi velikega in naraščajočega števila primerov je zdravstveni oddelek Michigana restavracijam in kuhinjam, ki pripravljajo ali strežejo surove pridelke, priporočil temeljito pranje zelenolistne zelenjave, toplotno obdelavo malin in listnate zelenjave, kadar je to mogoče, ter odstranjevanje zunanjih listov solate in zunanjih plasti mlade čebule. FOTO: Shutterstock
    R. I.
    10. 7. 2026 | 07:39
    10. 7. 2026 | 07:39
    4:47
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Iz ZDA poročajo o izbruhu zajedavca, ki povzroča močno drisko, kot navaja BBC, so v zadnjih tednih poročali o več tisoč primerih okužbe. Izbruh je zajel več kot ducat zveznih držav – od začetka maja so o izbruhih poročali v 17 zveznih državah, med drugim v Illinoisu, New Yorku in Teksasu – posebej izrazit pa je v Michiganu, kjer so v dveh tednih okužbo potrdili pri skoraj tisoč ljudeh.

    Vir izbruha še ni znan, pretekle izbruhe pa so povezovali z okužbami, ki so se prenašale s surovimi kmetijskimi pridelki.

    Ciklosporiaza je okužba, ki jo povzroča mikroskopski zajedavec. Glavni simptom je pogosta, vodena in silovita driska, ljudje pa se lahko okužijo z zaužitjem hrane ali vode, ki vsebuje zajedavca.

    image_alt
    Drekec pekec

    Med 1. majem in 16. junijem, kar je zadnji datum, za katerega je ameriški Center za nadzor in preprečevanje bolezni CDC objavil podatke, so v ZDA zabeležili 145 primerov ciklosporiaze.

    Smrtnih žrtev ni bilo, 20 ljudi pa so sprejeli v bolnišnico, je sporočil CDC.

    Zdravstveni organi posameznih zveznih držav medtem poročajo o vse večjem številu okužb. V Michinganu so tako v dveh tednih zabeležili skoraj tisoč primerov, v Illinoisu so 7. julija poročali o 141 primerih, kar so označili kot »nadpovprečno visoko« številko. V Ohiu so pristojni doslej potrdili 177 primerov ciklosporiaze.

    Dejansko število obolelih je verjetno večje od uradno prijavljenega, saj nekateri ljudje okrevajo brez zdravniške pomoči in se za okužbo ne testirajo, še navaja BBC.

    PREBERITE ŠE -> Tereza Poljanič: Šele ko očistiš črevesje, vidiš, kako dobro se lahko počutiš (VIDEO)

    Bolezen praviloma ni smrtno nevarna

    Ciklosporiaza je črevesna bolezen, ki jo povzroča mikroskopski zajedavec, navaja CDC, ljudje pa lahko okužijo z uživanjem hrane ali vode, ki vsebuje zajedavca.

    Bolezen praviloma ni smrtno nevarna in je manj pogosta od drugih okužb, ki se prenašajo s hrano, denimo salmonele ali bakterije E. coli.

    Okuženi s ciklosporo imajo lahko simptome ali pa tudi ne. Bolezen običajno povzroča drisko »s pogostim in včasih silovitim odvajanjem blata«, navaja CDC. Brez zdravljenja lahko bolezen traja od nekaj dni do več kot mesec dni, simptomi pa se lahko po navideznem izboljšanju znova pojavijo.

    Od okužbe do pojava bolezni običajno mine približno teden dni. 

    Po besedah Caitlin Rivers iz Centra za zdravstveno varnost Univerze Johns Hopkins se okužba ne prenaša neposredno s človeka na človeka. Epidemiologinja je v glasilu 8. julija zapisala, da se okužba prenaša izključno po fekalno-oralni poti, torej z zaužitjem onesnažene hrane ali vode.

    Kaj povzroča izbruh?

    Kot vir izbruha doslej niso opredelili nobene konkretne vrste pridelka, pridelovalca ali dobavitelja.

    »Do onesnaženja navadno pride že na kmetiji ali pri namakanju, zato je sledenje izvoru zelo zahtevno,« je zapisala Rivers, kot navaja BBC. Pretekle izbruhe ciklospore v ZDA in Kanadi so povezovali s pakiranimi mešanicami in kompleti solat, svežim koriandrom, baziliko, malinami, sladkornim grahom in mlado čebulo.

    Temeljito pranje

    Zaradi velikega in naraščajočega števila primerov je zdravstveni oddelek Michigana restavracijam in kuhinjam, ki pripravljajo ali strežejo surove pridelke, priporočil temeljito pranje zelenolistne zelenjave, toplotno obdelavo malin in listnate zelenjave, kadar je to mogoče, ter odstranjevanje zunanjih listov solate in zunanjih plasti mlade čebule.

    Čeprav ameriška Uprava za hrano in zdravila FDA opozarja, da spiranje pridelkov verjetno ni učinkovito, ga CDC še vedno priporoča.

    Ljudem, ki imajo drisko, pristojni svetujejo, naj se obrnejo na zdravstvenega delavca in se pozanimajo o možnosti okužbe.

    Sorodni članki

    Novice  |  Svet
    Zdravje

    V Franciji potrdili prvi primer okužbe z ebolo zunaj Afrike

    Zdravnika, ki se je vrnil iz Demokratične republike Kongo, so takoj po prihodu v Francijo hospitalizirali in izolirali, njegovo zdravstveno stanje je stabilno.
    24. 6. 2026 | 12:44
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Malarija, denga ... Ali Slovenci bolezni tujih dežel jemljemo premalo resno?

    Do aprila 2026 so v Sloveniji zabeležili štiri primere malarije. Januarja je zaradi zdravstvenih zapletov umrla tudi ena oseba.
    Manca Jagodic 20. 5. 2026 | 17:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Alergijske bolezni

    Porast alergij tudi zaradi sodobnega načina življenja

    Ne razvijejo se samo v otroštvu, temveč kadarkoli v življenju, kar velja tudi za težje reakcije, kot je anafilaksija.
    Andreja Žibret 14. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odpoklic izdelkov

    Odpoklic izdelkov iz slovenskih trgovin: Nikar ne zaužijte

    Zveza potrošnikov Slovenije svetuje, da živila ne uporabljajte, treba ga je zavreči. Lahko ga vrnete v trgovino in zahtevate vračilo kupnine.
    12. 5. 2026 | 19:51
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Boks

    Športni svet na nogah: Kličko pripravlja nekaj velikega

    Olje je na ogenj prilil tudi Alex Krasjuk, nekdanji promotor absolutnega svetovnega prvaka Oleksandra Usika.
    Miha Šimnovec 9. 7. 2026 | 16:01
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ne poznate Bonnie Tyler? To je zgodba o njeni največji uspešnici

    Umrla je britanska pevka z značilno hripavim, a močnim glasom, ki je zapela najbolj prepoznavno balado osemdesetih.
    9. 7. 2026 | 13:16
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Arhitekt

    Umrl je Jože Kušar

    Arhitekt, univerzitetni profesor in politik je umrl star 86 let.
    9. 7. 2026 | 18:06
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Nordijska kombinacija

    Nemška zvezdnica ostro obračunala s pristojnimi pri MOK

    »Šokirana sem in jezna, ker MOK tepta vse, kar smo ustvarili. Izdaja olimpijske in športne vrednote,« je zmajevala z glavo svetovna podprvakinja iz Planice.
    Miha Šimnovec 9. 7. 2026 | 12:03
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    V Sloveniji več milijard evrov vsak dan izgublja vrednost

    Velik del prihrankov ostaja na računih. Kaj to pomeni za njihovo kupno moč in prihodnost gospodarstva?
    8. 7. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kreatin za ženske: manj znane koristi in pravilno odmerjanje

    Dolgo je kreatin veljal za prehransko dopolnilo, namenjeno izključno moškim v fitnesu.
    Promo Delo 6. 7. 2026 | 12:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    MIKova karavana otroškega smeha

    Več kot 2600 otrok. Ena zgodba, ki traja že 21 let
    Promo Delo 3. 7. 2026 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Za nekoga Medved Pu, za drugega Unabomber: ena sezona, veliko zgodb

    Slovensko mladinsko gledališče odpira vrata 71. sezone. Izberite način, kako jo boste doživeli.
    9. 7. 2026 | 14:18
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pametno omrežje ne pomeni manj vlaganj, temveč boljše odločitve

    Uršula Krisper, Elektro Ljubljana: Prednosti sodelovanja v projektih sta učenje od partnerjev in primerjanje rezultatov z orodji, ki jih že uporabljamo.
    Borut Tavčar 9. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Malim in srednjim podjetjem za razvoj kompetenc 14,5 milijona evrov

    Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je objavil razpis za vzpostavitev in delovanje 20 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov.
    Milka Bizovičar 9. 7. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    MiCA vlagateljev ne bo odgnala, prečistila bo trg

    Ponudniki kriptosredstev pod strožjim nadzorom, večja varnost za investitorje.
    Milka Bizovičar 7. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kriptosredstva

    Na evropskem črnem seznamu že več kot 160 podjetij

    Agencija za trg vrednostnih papirjev poziva: preverite svojega ponudnika kriptosredstev, in če nima licence, prenesite sredstva.
    Milka Bizovičar 7. 7. 2026 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    driskabakterijeokužbezdravje

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ciklosporiaza

    V ZDA se širi okužba z zajedavcem, ki povzroča hudo drisko

    Vir izbruha še ni znan, pretekle izbruhe so povezovali z okužbami, ki so se prenašale s surovimi kmetijskimi pridelki. Okužbo povzroča mikroskopski zajedavec.
    10. 7. 2026 | 07:39
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Evropa v primežu vročinskega vala

    V Španiji v gozdnih požarih umrlo 12 ljudi

    Nekatere žrtve so našli v vozilih, ki so jih zajeli plameni. Priče trdijo, da je požar povzročil podrt električni vod, ogenj se je razširil na gozdnato območje.
    10. 7. 2026 | 07:14
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    KULINARIKA

    Recept za lignje, ki jih naredi tako mehke, da se dobesedno topijo v ustih

    Se izogibate pripravi lignjev, ker pogosto postanejo gumijasti? Ta recept za lignjev golaž jih spremeni v pravo poslastico.
    Midva Kuhava 10. 7. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    61. festival

    V Laškem konec tedna v znamenju cvetja in piva

    Na občinskem dvorišču v Laškem je bilo praznično že v četrtek zvečer, ko je potekal dan Laščanov. Prav tako so včeraj med drugim odprli dve razstavi.
    10. 7. 2026 | 06:50
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Knjižna zbirka Prišleki: Od prevozniškega poslovneža do literarne tradicije

    Knjižna zbirka Prišleki pod okriljem založbe LUD Literatura izhaja že tri desetletja – v njene roke je romal tudi letošnji kresnik.
    Pia Prezelj 10. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    KULINARIKA

    Recept za lignje, ki jih naredi tako mehke, da se dobesedno topijo v ustih

    Se izogibate pripravi lignjev, ker pogosto postanejo gumijasti? Ta recept za lignjev golaž jih spremeni v pravo poslastico.
    Midva Kuhava 10. 7. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    61. festival

    V Laškem konec tedna v znamenju cvetja in piva

    Na občinskem dvorišču v Laškem je bilo praznično že v četrtek zvečer, ko je potekal dan Laščanov. Prav tako so včeraj med drugim odprli dve razstavi.
    10. 7. 2026 | 06:50
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Knjižna zbirka Prišleki: Od prevozniškega poslovneža do literarne tradicije

    Knjižna zbirka Prišleki pod okriljem založbe LUD Literatura izhaja že tri desetletja – v njene roke je romal tudi letošnji kresnik.
    Pia Prezelj 10. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Štirinajst tisoč se jih je odločilo za to, med njimi tudi številni Slovenci

    Več kot 14.000 pacientov je potrdilo, da odličnost temelji na izkušnjah, individualnem pristopu in trajnih implantoloških rešitvah.
    8. 7. 2026 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Nova valuta uspešnih podjetij: zdravi in zvesti zaposleni

    Plača ostaja pomembna, vendar danes sama po sebi ne odloča več. Kaj zaposlene prepriča, da ostanejo?
    6. 7. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Razpis za predsednika uprave SDH

    Na razpis se kandidati lahko prijavijo do 31. 7. 2026 do 13. ure.
    Promo Delo 3. 7. 2026 | 14:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kolikokrat boste danes nekaj plačali? Verjetno večkrat, kot si mislite

    Kava, parkirnina, spletni nakupi ... Danes plačujemo na vsakem koraku, za plačevanje pa porabimo več trenutkov, kot si predstavljamo.
    Promo Delo 7. 7. 2026 | 10:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Dolenjska: termalni vrelci, reka Krka, vinogradi in okusi, ki dišijo po oddihu

    Dolenjska poleti zaživi v svojem najlepšem ritmu okusov in dogodivščin.
    Promo Delo 3. 7. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ONAPLUS PODKAST

    »Saj bo minilo!« Je res tako?

    Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni?
    Manca Čampa Pavlin 2. 7. 2026 | 11:12
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo