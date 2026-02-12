V ZDA vsako leto izgine 600.000 ljudi,a zdaj je v ospredju eno ime

Kriminalna drama, od katere Američani kljub olimpijskim igram ne morejo odtrgati pogleda, ima vse, kar ima lahko. Tudi slavno osebnost.

Televizija NBC je primer izginotja postavila med svoje glavne zgodbe, tudi v času prenosa zimskih olimpijskih iger (prenos iz Italije je celo prekinjen z »breaking news« ob kaki novici). Na sliki agentka FBI v bližini doma Nancy Guthrie v bližini Tucsona v Arizoni. FOTO: Brandon Bell/Getty Images/AFP

V ZDA vsako leto pogrešajo več kot 600.000 ljudi (kažejo podatki National Missing and Unidentified Persons System), država pa se že dva tedna ukvarja z izginotjem (domnevno naj bi šlo za ugrabitev) Nancy Guthrie, katere zgodba je pritegnila izjemno pozornost javnosti, zasedla veliko prostora v ameriških medijih in minutaž v ameriških oddajah, njen dom v bližini Tucsona v Arizoni pa je postal romarski cilj kavč detektivov in novinarskih ekip. Televizija NBC je primer postavila med svoje glavne zgodbe, tudi v času prenosa zimskih olimpijskih iger. FOTO: AFP Kriminalna drama, od katere Američani kljub olimpijskim igram ne morejo odtrgati pogleda, ima vse, kar ima lahko: ostarelo (84) in šibko žrtev, neznanega storilca, zahteve po odkupnini v kriptovaluti, kar je še bolj skrivnostno, v ...