Srce Benetk se je spremenilo v prizorišče izjemnega naravnega pojava

V zadnjem delu zime se srce Benetk spremeni v prizorišče izjemnega naravnega pojava. Med januarjem in februarjem se na tisoče rib iz družine cipljev množično naseli v mestne kanale, kjer oblikujejo strnjene jate, poročajo italijanski mediji. Na družbenih omrežjih lahko vidimo več posnetkov in slik, kjer ciplje zanese na poplavljene ulice. Ko se ločijo od jate, obstaja velika možnost, da tam poginejo.

Pojav, ki se ciklično ponavlja že vrsto let, še naprej vzbuja radovednost prebivalcev in zanimanje raziskovalcev lagune. Analize strokovnjakov kažejo, da gre za vrsto, ki je sposobno prilagajanja različnim stopnjam slanosti vode. Selitev iz dna lagune v notranje mestne kanale je del biološke strategije preživetja. Ciplji si v ožjih in bolj zaščitenih kanalih poiščejo zavetje pred zimskim mrazom odprtega morja, kjer vlada ugodnejša mikroklima.

V zapletenem hidravličnem sistemu kanalov ribe najdejo tudi dovolj hrane, predvsem organskih snovi, ki se usedajo na dno. Kljub veliki zgoščenosti znanstveniki poudarjajo, da živali ne kažejo znakov dihalnih ali drugih stisk. Ko najhujši mraz popusti, se jate postopoma razkropijo, ribe pa nadaljujejo pot proti odprti laguni.

Sezonski ritual, ki je del biološke zgodovine mesta, strokovnjaki skrbno spremljajo, da bi razumeli vpliv podnebnih sprememb na čas in vzorce migracije. Množična prisotnost rib tako ostaja pomemben pokazatelj ravnovesja lokalnega ekosistema in svojevrsten biološki termometer stanja voda. Srebrni oblaki rib pod beneškimi mostovi tudi letos potrjujejo, da narava kljub izzivom sodobnosti ohranja svoje starodavne ritme v osrčju Serenissime.