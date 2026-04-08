Vojna memov: kako Iranci z lego kockami preigravajo ZDA

Vojna propaganda je v sodobnih časih našla idealno mesto zase – družbene medije – in Iran se zdaj z ZDA poteguje za naziv največjega svetovnega spletnega bojevnika. Medtem ko so v resničnem svetu na Bližnjem vzhodu padale bombe in frčale rakete in brezpilotniki, sta nasprotnici izstreljevali tudi ironične, s pop kulturo prežete meme. Iranski voditelji so hitro zavzeli spletno bojno držo, se oborožili z memi in silovito napadli ZDA in Izrael, piše ameriški poslovni medij CNBC.

»Kar vidimo, ni le vojna z orožjem, ampak tudi vojna estetike,« je za CNBC povedala Nancy Snow, profesorica komunikologije na kalifornijski državni univerzi Fullerton. »Kdor nadzoruje meme, nadzoruje razpoloženje.«

Ameriški predsednik Donald Trump v vojnih izjavah in sporočilih ne izbira besed. FOTO: Brendan Smialowski/AFP

Glavna tarča Irana je seveda ameriški predsednik Donald Trump, ki se mu državni mediji in visoki predstavniki oblasti neusmiljeno posmehujejo. Vodilni člani iranskega parlamenta, revolucionarne garde in celo predsednik države Masud Pezeškian v svojih sporočilih redno žalijo Trumpa in spodkopavajo njegovo avtoriteto, pri čemer za širjenje propagande uporabljajo najbolj priljubljene družbene medije na svetu, kot sta facebook in X.

Lego kocke in vojna

Med najbolj vidnimi primeri iranske propagande je serija videoposnetkov, ustvarjenih s pomočjo umetne inteligence, ki v slogu legokockastih animiranih filmov prikazujejo ameriškega predsednika Trumpa in njegovega velikega prijatelja, izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, kako napadata cilje na Bližnjem vzhodu, hkrati pa opevajo iranske vojaške uspehe proti ZDA in Izraelu.

Iranska legokockasta vojna propaganda prikazuje iransko maščevanje nad Izraelom. FOTO: Tasnim

Eden od filmčkov prikazuje paničnega Trumpa, ki po pregledu Epsteinovih dosjejev skupaj s hudičem in Netanjahujem ukaže zračni napad. Drugi video, pravi raperski "diss", Trumpa zmerja za zgubo in ga obtožuje, da je Netanjahujeva lutka, medtem ko prikazuje padanje vrednosti delnic na borzi, raketne napade in krste.

Ta in druga sporočila iz Irana redno omenjajo Jeffreyja Epsteina, pokojnega zloglasnega spolnega prestopnika in nekdanjega Trumpovega prijatelja, ki je v središču teorij zarote, da je predsednik ZDA sprožil vojno z Iranom, da bi javnost odvrnil od objav podrobnosti iz dokumentov, povezanih s preiskavo Epsteina, piše CNBC.

Tudi v Izraelu znajo pretiravati: mega plakat v Tel Avivu z napisom: Hvala bogu in Donaldu Trumpu. FOTO: Nir Elias/Reuters

Očitni namen iranskih sporočil ni le projiciranje kljubovanja in nasprotovanje ameriškim ocenam o vojaški šibkosti Teherana, temveč tudi spodkopavanje Trumpove avtoritete s poudarjanjem nekaterih njegovih največjih političnih ranljivosti. »Iran meša zamere s kulturo memov – meša Epsteina, protivojne občutke in vizualne pop elemente, da bi prodrl v razdrobljeno zahodno občinstvo,« pravi Nancy Snow.

Kar se tiče uporabe lego kock za posredovanje določenega sporočila, je to najverjetneje zaradi njihove univerzalne privlačnosti, dodaja profesor politologije na Univerzi Washington v St. Louisu Dan Butler, ki igrače uporablja pri svojem poučevanju. »Iz istega razloga, zakaj delujejo v izobraževanju, se lahko uporabljajo tudi za propagando: ljudje imajo radi lego kocke in si bodo ogledali filme, ki temeljijo na njih,« je povedal za CNBC. »Če gre za nekaj nasilnega, lahko uporaba lego kock dejansko povzroči, da ljudje zmanjšajo svojo obrambo in postanejo bolj dovzetni za deljenje vsebine.«

Krste z ameriškimi in izraelskimi zastavami v Teheranu; podobni jumbo plakati so v Iranu nekaj običajnega. FOTO: Majid Asgaripour/Reuters

»Odkar je predsednik Bill Clinton leta 1999 ukinil Informacijsko agencijo Združenih držav (USIA), te postopoma izgubljajo globalni primat na področju strateškega komuniciranja. Pred dvema desetletjema je ameriški diplomat Richald Holbrooke, tedaj posebni odposlanec za Afganistan in Pakistan, o voditelju [Al Kaide] Osami bin Ladnu vprašal: »Kako lahko človek v jami prekomunicira najbolj razvito komunikacijsko družbo na svetu?« Vprašanje ostaja aktualno še danes in v živo spremljamo, kako Iranci z lego kockami preigravajo ZDA,« je za Delo povedal strokovnjak za strateško komuniciranje z ljubljanske fakultete za družbene vede Dejan Verčič.

Zračni napadi, šport in videoigre

Medtem je Trumpova administracija še bolj dobesedno združila vojna sporočila z internetno kulturo. V zgodnjih dneh vojne so uradni profili administracije delili videoposnetke, ki so povezovali posnetke iz športa, filmov in videoiger z resničnimi posnetki vojaških napadov. Vizualni elementi se ujemajo z neusmiljeno bombastično in bahavo retoriko Trumpa in obrambnega ministra Peta Hegsetha, ki sta večkrat trobila o »uničenju« iranske vojske in zagotavljala, da se ZDA hitro približujejo svojim ciljem zmage.

Ameriški obrambni minister Pete Hegseth slovi po bombastičnih izjavah. FOTO: Brendan Smialowski/AFP

Videoposnetki so bili deležni številnih kritik, med drugim s strani nekaterih nekdanjih ameriških generalov, ker trivializirajo vojno, v kateri je po uradnih virih umrlo najmanj 15 ameriških vojakov, več sto pa je bilo ranjenih.

Vendar predstavniki Bele hiše, ki so sodelovali pri ustvarjanju videoposnetkov, pravijo, da so se izkazali za učinkovite pri pritegovanju pozornosti in povezovanju z mladimi. Eden od njih je za bruseljski portal Politico povedal, da z njimi hvalijo junaško delo ameriških vojakov »na način, ki pritegne občinstvo«.

Iz Bele hiše so za CNBC sporočili, da nameravajo vztrajati pri svoji strategiji sporočanja. »Tradicionalni mediji želijo, da se opravičimo za poudarjanje neverjetnega uspeha ameriške vojske, vendar bo Bela hiša še naprej prikazovala številne primere iranskih balističnih raket, proizvodnih obratov in sanj o posedovanju jedrskega orožja, ki jih uničujemo v realnem času,« je dejala tiskovna predstavnica Bele hiše Anna Kelly.

Vojna memov

Vojna propaganda ni nič novega, toda to, kar se ustvarja zdaj in kar naj bi se s tem doseglo, je brez primere, je za CNBC povedal profesor komunikacij na Univerzi v Georgii Roger Stahl, ki se ukvarja s proučevanjem retorike in propagande. Trumpova administracija pred začetkom napadov 28. februarja ni izvedla velike kampanje vojne propagande in »pred tem ali po tem ni bilo nobenega poskusa upravičevanja tega konflikta,« je dejal Stahl. »Namesto tega smo dobili vrsto memov in resnično bojevitih izjav Peta Hegsetha. Ne vidim nobene discipline pri sporočanju. Mislim, da udarjajo vsepovprek.«

Bela hiša je v enem od videov združila posnetke napadov z znano video igro GTA. FOTO: Bela hiša

Njihov namen je spodbuditi Trumpovo bazo podpornikov in pritegniti pozornost, je povedal. Glede tega je bila strategija uspešna: štirje videoposnetki, objavljeni 5. in 6. marca na uradnem računu Bele hiše na omrežju X, so do 1. aprila zbrali skoraj sto milijonov ogledov.

Cilj Irana pa ni prepričati ali zbrati lastnega ljudstva – ki se sooča z dolgotrajnimi izpadi interneta –, temveč ustvariti »odzivno ofenzivo«, s katero bi spodkopali verodostojnost ZDA po vsem svetu, je poudaril Stahl. »Potencialna podpora [ameriških] zaveznikov v tej vojni je precej okrnjena in ta sporočila iz Irana igrajo prav na to karto.«

Vplivanje na borzne trge

A ni vse v memih in trolanju. Iranski voditelji opozarjajo tudi na destabilizirajoči vpliv vojne na svetovno gospodarstvo in cene energentov. V nedeljo je predsednik iranskega parlamenta Mohamad Galibaf na omrežju X namignil, da je Trumpova navada objavljanja vojnih novic na osebnem računu na Truth Socialu dejansko poskus vplivanja na borzne trge.

Velikanski plakat z napisom Hormuška ožina ostaja zaprta na Trgu revolucije v Teheranu. FOTO: Atta Kenare/AFP

»Pozor: tako imenovane 'novice' ali 'resnica' pred trgovanjem so pogosto le priprava na ustvarjanje dobička. V bistvu gre za obratni kazalnik,« je zapisal Galibaf. »Naredite nasprotno,« je svetoval vlagateljem. »Če napihujejo vrednost, prodajte. Če jo znižujejo, vztrajajte. Vidite vzorec? Veste, kaj storiti.«

V ponedeljek zjutraj je Trump na platformi Truth Social zapisal, da ZDA »resno razpravljajo z NOVIM IN RAZUMNEJŠIM REŽIMOM o koncu vojaških operacij v Iranu«. Borzni indeks S&P 500 je trgovalni dan končal nižje, medtem ko so cene nafte še naprej rasle.

Galibaf je v torek delil članek televizijske mreže CNN o Američanih, ki se spopadajo s skokom cen bencina zaradi vojne. »Žalostno, ampak to se zgodi, ko vaši voditelji postavijo druge pred delovne in navadne Američane. Ni več Amerika najprej, ampak Izrael najprej,« je zapisal.