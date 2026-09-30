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    V ZOO Ljubljana so se poslovili od risa Luxa

    V zadnjem obdobju je zaradi visoke starosti trpel, zato so se odločili za evtanazijo.
    Ris Lux se je skotil 24. maja 2007 v Tierparku Chemnitz v Nemčiji, leta 2015 pa je prišel v Živalski vrt Ljubljanain tam preživel več kot enajst let. FOTO: Zoo Ljubljana
    Galerija
    Ris Lux se je skotil 24. maja 2007 v Tierparku Chemnitz v Nemčiji, leta 2015 pa je prišel v Živalski vrt Ljubljanain tam preživel več kot enajst let. FOTO: Zoo Ljubljana
    R. I.
    30. 9. 2026 | 18:25
    30. 9. 2026 | 18:28
    1:58
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    Iz ljubljanjskega živalskega vrta so sporočili, da so se poslovili od 19-letnega risa Luxa, ki je pri njih preživel več kot enajst let svojega življenja. »V zadnjem obdobju je zaradi visoke starosti trpel za številnimi napredujočimi degenerativnimi spremembami ledvic, srca in oči, ki so vse bolj vplivale na njegovo zdravstveno stanje in kakovost življenja,« so zapisali v facebook objavi na profilu ZOO Ljubljana. 

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    Žalostna novica iz živalskega vrta: poslovil se je morski lev Jip

    Dodali so, da kljub veterinarski oskrbi in prilagojeni negi njegovih težav ni bilo več mogoče zadovoljivo lajšati. »Ker je dobrobit živali naše najpomembnejše vodilo, smo po temeljiti strokovni presoji sprejeli odločitev za evtanazijo. S tem smo mu želeli prihraniti nadaljnje trpljenje in poskrbeti, da je svoje zadnje trenutke preživel mirno in dostojanstveno,« so še zapisali. 

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    Risi za desetletje ali dve varni pred izumrtjem

    Lux se je skotil 24. maja 2007 v Tierparku Chemnitz v Nemčiji. Še pred dopolnjenim prvim letom se je preselil v ZOO Magdeburg, od koder je 3. februarja 2015 prišel v Živalski vrt Ljubljana, ki je tako postala njegov dom za več kot enajst let.

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    Novi obraz ljubljanskega živalskega vrta – po navdihu živali

    V objavi so dodali, da se ga bodo oskrbniki spominjali predvsem po njegovi radovednosti. Pri treningu in hranjenju je bil sprva bolj zadržan, nato pa se je radovedno približal oskrbniku s pogledom, ki je sporočal: »Tukaj sem.«

    »Luxa bomo pogrešali tako zaposleni kot obiskovalci, ki so ga skozi leta radi opazovali v njegovem značilnem mirnem in radovednem raziskovanju okolice,« so sklenili.

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