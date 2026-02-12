V ZOO Ljubljana volkulja skopala predor pod ogrado in odšla na sprehod

Danes dopoldne je v živalskem vrtu v Ljubljani kanadska volkulja, kljub betonskemu temelju na katerem stoji ograja, brlog izkopala pod ogrado in odšla na zunanjo stran.

Začela je raziskovati živalski vrt in pri tem naletela na družino obiskovalcev, ki pa se je niso ustrašili, so poudarili pri ZOO Ljubljana. Strokovne službe so obiskovalce pospremile v najbližje notranje prostore, veterinarska in oskrbniška služba pa je volkuljo uspavala ter jo vrnila nazaj v ogrado.

Volkulja verjetno do nadaljnjega ostaja brez možnosti sprehodov. »Ograde za živali redno pregledujemo tudi z vidika varnosti. Današnji dogodek je bil redek in izjemen. Proučili smo vse okoliščine, da se njen sprehod slučajno ne bi ponovil,« so zagotovili.

Nihče od obiskovalcev in zaposlenih v ZOO Ljubljana ni bil neposredno ogrožen, so še zapisali. »V Evropi in tudi v Sloveniji, prostoživeči in zdravi volkovi ljudem niso nevarni. V zadnjih stotih letih ni znanega primera napada volka na človeka,« so zapisali.

Ta trditev sicer ne drži povsem, saj napadi volkov zlasti v Evropi niso redki, v lanskem letu so na Nizozemskem obravnavali dva primera, v letu 2024 pa tri v Italiji in po enega v Nemčiji, Rusiji in na Nizozemskem. Leta 2014 pa je volk na sprehodu v beograjskem živalskem vrtu ugriznil deklico.

V Živalskem vrtu Ljubljana gojijo kanadske volkove od leta 2017. Trop šteje devet volkov, med njimi tri samice in šest samcev.