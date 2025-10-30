  • Delo mediji d.o.o.
    Zanimivosti

    V zvezi s krajo v Louvru prijeli še pet ljudi, nakita še zmeraj niso našli

    Tatovi so 19. oktobra v enega najslavnejših muzejev na svetu prišli skozi okno po transportni lestvi.
    Kraja je trajala le sedem minut, tatovi pa so odnesli devet kosov nakita. FOTO: Stephane De Sakutin/AFP
    Galerija
    Kraja je trajala le sedem minut, tatovi pa so odnesli devet kosov nakita. FOTO: Stephane De Sakutin/AFP
    STA
    30. 10. 2025 | 10:13
    30. 10. 2025 | 10:27
    2:25
    A+A-

    Francoska policija je v zvezi s krajo kronskih draguljev iz muzeja Louvre prijela še pet ljudi, med njimi glavnega osumljenca, je danes sporočila pariška tožilka Laure Beccuau. Skupno je po poročanju tujih tiskovnih agencij policija doslej aretirala sedem ljudi.

    Kot je v sredo sporočila tožilka, bosta moška, ki so ju prijeli v soboto, obtožena organizirane kraje in sodelovanja v hudodelski združbi. Po njenih besedah sta osumljenca »deloma priznala obtožbe«. Devetih kosov nakita iz 19. stoletja še niso našli, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

    Osumljenca naj bi bila stara okoli 30 let, prihajala pa naj bi iz severnega predmestja Pariza Seine-Saint-Denis. Operacija za njuno prijetje se je začela, ko so preiskovalci, ki so osumljena spremljali več dni, ugotovili, da namerava eden od njiju pobegniti v tujino, domnevno v Alžirijo. Aretirali so ga na letališču Charlesa de Gaulla v Roissyju, takoj zatem pa prijeli še sostorilca, prav tako na območju Pariza. Oba naj bi bila policiji znana po tatvinah iz preteklosti.

    Osumljenca naj bi bila stara okoli 30 let. FOTO: Dimitar Dilkoff/AFP
    Osumljenca naj bi bila stara okoli 30 let. FOTO: Dimitar Dilkoff/AFP

    Tatovi so 19. oktobra v enega najslavnejših muzejev na svetu prišli skozi okno po transportni lestvi. Kraja je trajala le sedem minut, tatovi pa so odnesli devet kosov nakita. Med begom so izgubili krono cesarice Evgenije. Vrednost ukradenih draguljev je ocenjena na 88 milijonov evrov.

    Več deset vodij muzejev po svetu je v odprtem pismu, objavljenem v ponedeljek v reviji Le Monde, izrazilo solidarnost z muzejem Louvre. »Naše ustanove niso imune za brutalnost sveta,« so zapisali in poudarili, da so muzeji vse pogosteje tarče napadov. Izrazili so podporo direktorici Louvra Laurence des Cars in stopili v bran pariškemu muzeju kot odprtemu in dostopnemu prostoru.

