Varnostni pomisleki spreminjajo podobo silvestrovanja po svetu

Številne prestolnice so letos odpovedale ognjemet ali prilagodile praznovanje na prostem.

Če smo si zadnja leta silvestrske ognjemete večinoma razlagali skozi prizmo okoljske problematike – onesnaženost zraka, emisije delcev, tveganje za zdravje ljudi in živali – bodo tokratna silvestrska praznovanja zaznamovali drugi vidiki. Teroristične grožnje, nepregledne množice, pomisleki glede varnosti, solidarnost s prizadetimi po tragičnih dogodkih in druge družbene okoliščine so mnoga (vele)mesta prignale do odločitve, da so spremenila tradicionalni praznični program, v katerega sicer obvezno spada tudi ognjemet. Nevarnost stampedov in nemirov Že pred tedni so v Parizu, evropskem mestu luči, zaradi varnostnih razlogov odpovedali ikonični novoletni koncert na Elizejskih poljanah. Županja je po pisanju francoskih medijev menda ugodila zahtevi pariške policijske prefekture, ki je ...