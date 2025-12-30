  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Zanimivosti

    Varnostni pomisleki spreminjajo podobo silvestrovanja po svetu

    Številne prestolnice so letos odpovedale ognjemet ali prilagodile praznovanje na prostem.
    Silvestrovanje v Sydneyju bo letos drugačno, načrtujejo posebne poklone v spomin na žrtve nedavnega terorističnega napada na plaži Bondi. Foto Reuters
    Galerija
    Silvestrovanje v Sydneyju bo letos drugačno, načrtujejo posebne poklone v spomin na žrtve nedavnega terorističnega napada na plaži Bondi. Foto Reuters
    Tanja Jaklič
    30. 12. 2025 | 12:00
    4:40
    A+A-
    Če smo si zadnja leta silvestrske ognjemete večinoma razlagali skozi prizmo okoljske problematike – onesnaženost zraka, emisije delcev, tveganje za zdravje ljudi in živali – bodo tokratna silvestrska praznovanja zaznamovali drugi vidiki. Teroristične grožnje, nepregledne množice, pomisleki glede varnosti, solidarnost s prizadetimi po tragičnih dogodkih in druge družbene okoliščine so mnoga (vele)mesta prignale do odločitve, da so spremenila tradicionalni praznični program, v katerega sicer obvezno spada tudi ognjemet. Nevarnost stampedov in nemirov Že pred tedni so v Parizu, evropskem mestu luči, zaradi varnostnih razlogov odpovedali ikonični novoletni koncert na Elizejskih poljanah. Županja je po pisanju francoskih medijev menda ugodila zahtevi pariške policijske prefekture, ki je ...
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevc nasmejal avstrijsko novinarko, zagotovo marsikoga bode, da je tako dober

    V Oberstdorfu jutri štart 74. novoletne turneje v smučarskih skokih, ki jo bo Domen Prevc začel kot vroči kandidat za zmago. Dobro se razume s Kobajašijem.
    Miha Šimnovec 27. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Jezna Mikaela Shiffrin udarila po Avstrijcih: To naj bi bil šov

    Ameriška smučarska zvezdnica zmagala tudi na slalomu za svetovni pokal v Semmeringu. Črn dan Slovenk na generalki za Kranjsko Goro.
    Miha Šimnovec 28. 12. 2025 | 20:56
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Sestre Dionne

    Umrla še zadnja od sester, ki so jo v otroštvu postavili na ogled turistom

    Pet identičnih sester je bilo nekoč atrakcija, potem ko jih je kanadska vlada preprosto odvzela staršem.
    28. 12. 2025 | 11:13
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Slovenska Istra

    Slovensko Istro preplavlja gradnja stanovanj za pregrešno visoko ceno

    Le petina je najemnih stanovanj, mladi se selijo predvsem iz piranske občine.
    Boris Šuligoj 29. 12. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

    Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Družbena odgovornost

    Podjetja z donacijami podpirajo lokalno okolje

    Investicije v projekte, ki pripomorejo k trajnostnemu razvoju in izboljšanju kakovosti življenja.
    Milka Bizovičar 18. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    novo letoognjemetsilvestrovanjepraznovanje

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Hrvaška

    Na Hrvaškem prvi koraki k ponovni uvedbi obveznega vojaškega usposabljanja

    Naborniki, ki bodo ocenjeni kot sposobni za vojaško službo, bodo lahko uveljavili ugovor vesti in namesto te opravili civilno služenje.
    30. 12. 2025 | 12:56
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vreme

    Bo po novem letu Slovenijo pobelil sneg?

    Zadnja noč v letu bo mirna in večinoma brez megle. Slovenijo bi lahko ob koncu tedna zajelo sneženje, možne so tudi večje količine snega.
    30. 12. 2025 | 12:37
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Srbija

    Tožilstvo v Novem Sadu vložilo pritožbo proti odločitvi višjega sodišča

    Višje sodišče v Novem Sadu je zaradi pomanjkanja dokazov zavrnilo obtožnico proti Vesiću, Tanasković in Dimovski ter še trem obtoženim.
    30. 12. 2025 | 12:13
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Od Pariza do Tokia

    Varnostni pomisleki spreminjajo podobo silvestrovanja po svetu

    Številne prestolnice so letos odpovedale ognjemet ali prilagodile praznovanje na prostem.
    Tanja Jaklič 30. 12. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Orožarski posli

    Boeing brez javnega razpisa dobil sedem milijard evrov težak posel z Izraelom

    Ameriški proizvajalec je posel, vreden 8,58 milijarde dolarjev, dobil brez javnega razpisa. Letala F-15IA naj bi priskrbel do konca leta 2035.
    30. 12. 2025 | 11:16
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Srbija

    Tožilstvo v Novem Sadu vložilo pritožbo proti odločitvi višjega sodišča

    Višje sodišče v Novem Sadu je zaradi pomanjkanja dokazov zavrnilo obtožnico proti Vesiću, Tanasković in Dimovski ter še trem obtoženim.
    30. 12. 2025 | 12:13
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Od Pariza do Tokia

    Varnostni pomisleki spreminjajo podobo silvestrovanja po svetu

    Številne prestolnice so letos odpovedale ognjemet ali prilagodile praznovanje na prostem.
    Tanja Jaklič 30. 12. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Orožarski posli

    Boeing brez javnega razpisa dobil sedem milijard evrov težak posel z Izraelom

    Ameriški proizvajalec je posel, vreden 8,58 milijarde dolarjev, dobil brez javnega razpisa. Letala F-15IA naj bi priskrbel do konca leta 2035.
    30. 12. 2025 | 11:16
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo