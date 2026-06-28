Varovanje in sprava: princ Harry pred ključno odločitvijo

Vojvoda Susseški ponovno preučuje načrte, da bi julija v Združeno kraljestvo pripeljal ženo Meghan in otroka Archieja in Lilibet, potem ko je bila njegova prošnja za policijsko zaščito zavrnjena, poroča BBC.

Družina naj bi prvič po štirih letih skupaj obiskala Veliko Britanijo. Prinčeva ekipa je vložila uradno prošnjo za policijsko varovanje, vendar jim je bilo v petek sporočeno, da varnost, financirana iz javnih sredstev, ne bo zagotovljena. O tem sicer odloča izvršni odbor za kraljeve in VIP-osebe (Ravec).

Po navedbah virov je princ Harry, mlajši sin kralja Karla III, zaradi te odločitve, sprejete le nekaj dni pred predvidenim prihodom, razočaran. Vendar pa naj bi še vedno iskal možnost, da bi se na pot odpravil z ženo in otrokoma. Britanska vlada podrobnosti varnostnih odločitev ne komentira, vladni tiskovni predstavnik pa je dejal, da je sistem »strog in sorazmeren«.

Harry in Meghan sta po poročanju BBC sprejela ponudbo, da bi med obiskom bivala na kraljevem posestvu kot gosta kralja Karla III. Policijska zaščita bi bila na voljo med bivanjem na posestvu, izven tega območja pa bi se moral princ Harry zanesti na zasebno varnostno ekipo.

Obisk naj bi trajal približno pet dni in je povezan z začetkom enoletnega odštevanja do iger Invictus, ki bodo prihodnje leto v Birminghamu. Princ Harry je namreč eden od ustanoviteljev tekmovanja za ranjene in bolne vojaške veterane.

Vprašanje varovanja je že dalj časa eno ključnih odprtih vprašanj med Harryjem in britanskimi oblastmi. Lani je izgubil pravno bitko za redno policijsko zaščito med obiski v Združenem kraljestvu. Po razsodbi je za Harry britanski BBC dejal, da si želi sprave s kraljevo družino, a da ga skrbi varnost žene in otrok v državi njegovega rojstva. Končna odločitev o potovanju naj bi bila sprejeta v prihodnjih dneh.