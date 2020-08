FOTO:Vas napenjajo? Pojejte jih še več

Rastlinske beljakovine so v tujini in vse bolj tudi pri nas čarobna beseda, ki dobro in dokaj drago prodaja široko paleto hipstersko zapakiranih prehranskih izdelkov. Glavna sestavina teh izdelkov so stročnice, kar se sliši precej manj moderno, a so v resnici popolno živilo. So najboljša alternativa živalskim beljakovinam in skrbijo za zdravo črevesno mikrobioto. Pri nas imamo ustrezne razmere za pridelavo, vendar jih pridelamo in pojemo še premalo.Doktorica agronomskih znanosti Darja Kocjan Ačko je velika poznavalka in promotorka zrnatih stročnic. V svojem kabinetu na oddelku za agronomijo ljubljanske biotehniške fakultete mi ...