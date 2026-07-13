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    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

    Cene goriv so zadnje čase zelo nestabilne, trend cen pa raste. Teh skrbi pa je za nekoga lahko za lep čas konec.
    FOTO: Shell
    Galerija
    FOTO: Shell
    Naročnik oglasne vsebine je Shell
    13. 7. 2026 | 09:34
    A+A-

    Poln rezervoar lahko pomeni več kot le brezskrbno vožnjo. Na vseh bencinskih servisih Shell v Sloveniji to poletje poteka velika nagradna igra Shell nagrajuje, v kateri lahko vozniki osvojijo glavno nagrado v vrednosti dva tisoč evrov brezplačnega goriva, uporabniki premium goriva Shell V-Power pa tudi številne ekskluzivne nagrade Ferrari.

    Sodelujte v veliki nagradni igri Shell nagrajuje! Natočite najmanj 30 litrov goriva, skenirajte račun in se potegujte za glavno nagrado – 2.000 € brezplačnega goriva. Ob točenju premium goriva Shell V-Power vas čakajo tudi ekskluzivne nagrade Ferrari.

    Kako sodelovati?

    FOTO: Shell
    FOTO: Shell
    Sodelovanje je zelo preprosto: zapeljete se na bencinski servis Shell, natočite najmanj 30 litrov goriva Shell FuelSave ali Shell V-Power, skenirajte račun in izpolnite kratko anketo. S tem že sodelujete v žrebanju za glavno nagrado – dva tisoč evrov brezplačnega goriva. Vozniki, ki bodo izbrali premium gorivo Shell V-Power, pa bodo poleg glavne nagrade vključeni tudi v tedenska žrebanja za privlačne nagrade Ferrari in Shell. Vsak teden bodo srečni izžrebanci prejeli bidone, obeske za ključe in dežnike Ferrari, ob koncu promocije pa bodo izžrebani tudi dobitniki ekskluzivnih zbirateljskih nagrad, med njimi so modeli formule Ferrari v vitrini in zbirka petih daljinsko vodenih avtomobilčkov Ferrari. Poskrbljeno je tudi za najmlajše, med tedenskimi nagradami sta namreč tudi dirkalnik Shell in bencinski servis Shell, oboje je mogoče sestaviti iz priljubljenih kock.

    FOTO: Shell
    FOTO: Shell

    Shell v Sloveniji: od zaupanja vrednega imena do široke mreže servisov

    Čeprav so Shellovi maloprodajni bencinski servisi v Sloveniji bolj množično prisotni šele v zadnjih letih, je ime Shell slovenskim voznikom znano že desetletja. Shell je ena največjih energetskih družb na svetu, ki deluje v več kot 70 državah. V Sloveniji je že več kot 30 let, najprej predvsem z mrežo avtomatskih črpalk za tovorni promet in svojo prepoznavno kartico Shell, ki je priljubljena zlasti med prevozniki oziroma vozniki tovornjakov.

    FOTO: Žiga Intihar
    FOTO: Žiga Intihar

    Trenutno je po Sloveniji na voljo 45 bencinskih servisov in črpalk Shell, največ na Štajerskem, Primorskem in v Prekmurju. V okolici Ljubljane je najbližji bencinski servis Shell na Brezovici, na Gorenjskem pa v Komendi, v neposredni bližini letališča Jožeta Pučnika Ljubljana. To pomeni, da so vrhunska goriva in storitve Shell dostopni vse več slovenskim voznikom.

    FOTO: Shell
    FOTO: Shell

    Več kot gorivo – tudi nagrada za brezhibno čist videz vozila

    In se vrnimo k ugodnostim, ki vam jih Shell ponuja v teh poletnih in deloma tudi jesenskih mesecih. Če želite svojemu vozilu privoščiti še nekaj dodatne pozornosti, lahko obisk Shella izkoristite tudi za akcijo pranja vozil. Ob vsakem pranju v avtomatski avtopralnici Shell zbirate digitalne nalepke v spletni aplikaciji na shell-nagrajuje.si, po petih pranjih pa prejmete brezplačno Platinum pranje. Akcija velja na vseh bencinskih servisih Shell z avtomatsko avtopralnico.

    Zakaj toliko voznikov izbira Shell V-Power in Shell Café

    FOTO: Shell
    FOTO: Shell

    Med najbolj prepoznavnimi Shellovimi izdelki je brez dvoma premium gorivo Shell V-Power, ki ga uporabljajo, mu zaupajo in ga priporočajo tudi nekatere najbolj prestižne avtomobilske znamke na svetu, med njimi Scuderia Ferrari HP, BMW serije M in Ducati. Shell V-Power je Shellova premium ponudba goriv in je namenjena voznikom, ki dajejo poudarek kakovosti in napredni tehnologiji goriva.

    Sicer pa gorivo še zdaleč ni edino Shellovo črno zlato. S svojo blagovno znamko Shell Café ponujajo tudi širok izbor sveže pripravljenih kavnih napitkov in prehrambnih izdelkov, od sveže pripravljenih sendvičev, hot dogov, peciva in drugih prigrizkov, idealnih za hiter, a kakovosten odmor na poti.

     

    Ne glede na to, ali se odpravljate na vsakodnevno vožnjo v službo, na dopust ali na dolgo poslovno pot, želi Shell voznikom ponuditi kakovostno gorivo, priročne storitve in prijeten postanek na poti. Če boste katerega od Shellovih bencinskih servisov obiskali do sredine jeseni, pa nikar ne pozabite skenirati računa. Morda vas prav naslednje točenje goriva popelje do ene izmed privlačnih nagrad.

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

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