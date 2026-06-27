Vaški dom, ki lahko sprejme tudi angleškega kralja

V ljubljansko galerijo Dessa vabi razstava o sodobni slovenski alpski arhitekturi (2019–2026), v Stari Fužini v Bohinju pa so odprli­ še en primer sodobne alpske arhitekture – prenovljen kulturni dom po načrtih biroja Ofis arhitekti. Ta se je v zadnjih letih podpisal tudi pod prenovo hotela­ Bohinj, vile Muhr, 500-letnega vodnjaka Na kvancu, načrtovali­ so tudi bodoči hotel Zlatorog v Ukancu.

»Nekoč, še pred petdesetimi leti, je bila v Alpah revščina. Tudi med gradnjo tega kulturnega doma v začetku osemdesetih let so domačini odhajali iz vasi, zato si tu niso hoteli postaviti ne zadružnega doma ne doma krajanov, kakor je ta dom pogosto napačno poimenovan, temveč so hoteli kulturni dom. S tem so postavili temelj za tukajšnjo kulturno, družbeno in družabno življenje,« je povedal Bojan Traven, predsednik krajevne skupnosti Stara Fužina – Studor. Zanj so si prizadevali že po drugi svetovni vojni, ko so si v nekdanji Zoisovi graščini uredili zasilno dvorano z odrom. Ker desetletja ni bilo posluha za njihove potrebe, so naposled dom zgradili s samoprispevki, zdaj pa so ga obnovili tudi z muzejem slikarju Valentinu Hodniku, na katerega so zelo ponosni.