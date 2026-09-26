Vdor agenta UI v avstralsko omrežje: kako pripravljena je Slovenija?

Ob avtonomnem vdoru agenta družbe OpenAI v podatkovno zbirko avstralskega zdravstvenega sistema, kar naj bi bil prvi znani primer vdora umetne inteligence v vladno omrežje in je tudi zato zbudil veliko pozornosti po vsem svetu, se postavlja več vprašanj. Vdor se je zgodil, ko je agent OpenAI, ki je raziskoval porabo za zdravstveno varstvo, zaobšel blokade, da bi našel odgovore na področjih, do katerih ni imel pooblastil za dostop. Dostopal je tako do javnih kot do nejavnih datotek državne podatkovne zbirke Medicare in je vanjo celo pisal datoteke. OpenAI naj sicer ne bi našel dokazov, da bi UI dostopala do kartotek pacientov. Čeprav so mediji poročali, da je bi to prvi tovrstni primer, je OpenAI včeraj priznal, da je v zadnjem času na desetine institucij po svetu opozoril, da njihova ...