Vsakodnevno sprejemamo številne odločitve. Kaj bomo jedli, kaj oblekli, po kateri poti se bomo odpeljali v službo in kaj vse moramo postoriti. Ko pridemo v trgovino, nas čakajo še nove: kateri jogurt izbrati, katero olje, katero zobno pasto? Če je na voljo več deset izdelkov, ki se med seboj razlikujejo le v podrobnostih, lahko preprosto opravilo hitro postane zamudno.

Psihologi za pojav, pri katerem nam številne zaporedne odločitve otežujejo nadaljnje odločanje, uporabljajo izraz odločitvena utrujenost. Ko smo že utrujeni od tehtanja različnih možnosti, se težje osredotočimo na njihove prednosti in slabosti. Včasih izberemo prvo možnost, ki se nam zdi dovolj dobra, drugič odločitev preložimo ali pa se še dolgo sprašujemo, ali smo izbrali prav.

FOTO: HOFER

Zakaj manj izbire včasih pomeni več? Hitrejše odločanje: manj možnosti pomeni manj primerjanja.

manj možnosti pomeni manj primerjanja. Več preglednosti: lažje najdemo izdelek, ki ga potrebujemo.

lažje najdemo izdelek, ki ga potrebujemo. Manj negotovosti: odločitev je preprostejša, ko so razlike med izdelki jasne.

odločitev je preprostejša, ko so razlike med izdelki jasne. Več časa: manj časa pred policami pomeni več časa za druge opravke.

manj časa pred policami pomeni več časa za druge opravke. Bolj umirjen nakup: osredotočimo se na kakovost, ceno in svoje dejanske potrebe.

Ko več možnosti ne pomaga

Podobno vprašanje si že dolgo zastavljajo tudi raziskovalci. Psihologinja Sheena Iyengar in Mark Lepper sta v raziskavi, objavljeni leta 2000 v reviji Journal of Personality and Social Psychology, izvedla zanimiv poskus v trgovini z živili. Kupcem sta ponudila pokušino šestih oziroma 24 vrst marmelade. Večjo ponudbo si je ogledalo več ljudi, vendar se je za nakup odločilo le približno tri odstotke obiskovalcev. Pri manjši izbiri je marmelado kupilo skoraj 30 odstotkov tistih, ki so se ustavili pri pokušini.

Poskus je postal eden najbolj znanih primerov tako imenovanega paradoksa izbire. Več možnosti nas sprva pritegne, vendar nam lahko hkrati oteži odločitev. Seveda to ne pomeni, da je manjša izbira vedno boljša. Kadar iščemo nekaj zelo specifičnega, je širša ponudba dobrodošla. Pri vsakdanjih nakupih pa si pogosto želimo predvsem preglednosti in izdelka, ki mu lahko zaupamo.

FOTO: HOFER

Premišljena ponudba, lažji nakup

Prav na tem temelji tudi pristop podjetja HOFER. V trgovinah HOFER kupce pričaka premišljeno izbran nabor izdelkov, pri katerem je poudarek na kakovosti in dostopni ceni. Namesto številnih zelo podobnih možnosti je v ospredju izbira izdelkov, ki ustrezajo vsakodnevnim potrebam gospodinjstev.

Pomemben del ponudbe so lastne blagovne znamke. Pri njihovem razvoju HOFER sodeluje z dobavitelji, skupaj izbirajo surovine in oblikujejo recepture. Takšen način dela omogoča večji nadzor nad sestavinami, kakovostjo in stroški. Cilj je ponuditi izdelke, ki ustrezajo visokim standardom kakovosti, hkrati pa ostajajo cenovno dostopni.

Enako premišljen je tudi cenovni pristop. Pri HOFERju so cene nizke vsak dan in enake za vse kupce. Za ugodnejši nakup ni treba zbirati točk, iskati kuponov ali vnaprej aktivirati popustov v aplikaciji. Kupec vidi ceno na polici in se lahko odloči brez dodatnega preverjanja, ali je izpolnil vse pogoje za popust.

FOTO: HOFER

Nakup, ki ne vzame več časa, kot je treba

Pomembno vlogo pri enostavnem nakupovanju ima tudi pregledna ureditev trgovine. Če so izdelki smiselno razporejeni in je ponudba dovolj jasna, jih hitreje najdemo, primerjanje pa ne vzame toliko časa. Tudi zato pri HOFERju poudarjajo učinkovitost nakupovalne izkušnje in premišljen izbor izdelkov.

Pri vsakdanjih opravkih si namreč redko želimo preživeti veliko časa pred policami. Pomembno nam je, da najdemo tisto, kar potrebujemo, da vemo, koliko bomo plačali, in da smo z nakupom zadovoljni. Več izbire je lahko koristno, vendar sama po sebi še ne zagotavlja boljše izkušnje.

Morda je zato pri nakupovanju pomembnejše vprašanje, kako hitro in zanesljivo pridemo do dobre odločitve, kot pa koliko možnosti imamo pred seboj. Ko so ponudba, kakovost in cene pregledne, je tudi nakup preprostejši. In prav to je pogosto največji prihranek: manj časa za odločanje in več časa za vse drugo.

FOTO: HOFER

Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo medijev d. o. o.