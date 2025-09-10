  • Delo d.o.o.
    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

    Od družinskih poti do mestnih avantur – Hyundai SUV modeli združujejo prostornost, napredno tehnologijo in pogon po vaši meri.
    FOTO: Hyundai
    Galerija
    FOTO: Hyundai
    Promo Delo
    10. 9. 2025 | 13:56
    10. 9. 2025 | 13:57
    8:16
    A+A-

    Vsaka življenjska zgodba je edinstvena in modeli Hyundai SUV so pripravljeni, da jo obogatijo. Z vrhunskim udobjem, napredno tehnologijo in visoko stopnjo varnosti poskrbijo, da je vsaka vaša pot prijetna, zanesljiva in prilagojena vašim željam. Ne glede na to, ali potujete kot družina, par ali sami, v vsakem od njih boste našli prostor, domačnost in varnost, ki jih potrebujete za brezskrbna potovanja in užitek v vožnji. Hyundaijevi športni terenci namreč niso le prevozno sredstvo, temveč zanesljiv sopotnik, ki razume vaš vsakdan in sledi ritmu sodobnega življenja. Pomenijo prostor, ki se prilagaja vašim ciljem, življenju in tempu, kjer koli že ste in kamor koli greste.

    FOTO: Hyundai
    FOTO: Hyundai

    Mobilnost po meri sodobnega uporabnika

    Svoboda, udobje, zaupanje so vrednote, ki postajajo vse bolj pomembna merila pri izbiri avtomobila, in Hyundai se na izzive sodobnega življenja odziva naravnost izvrstno, z izjemno prilagodljivostjo in široko paleto vozil SUV. Od modelov, ki se odlično znajdejo v mestnem vrvežu, do prostornih in udobnih družinskih vozil za daljša potovanja. Vsak model ponuja možnost izbire med klasičnimi motorji in sodobnimi električnimi pogoni. V paleti vozil se tako skriva nekaj za vsak okus in vsak življenjski slog:

    • kompaktni Bayon za urbano raziskovanje,
    • vsestranska Kona,
    • drzni Tucson za aktivne in
    • prestižen Santa Fe za popolno udobje in prostornost.

    Vsak model je prilagojen drugačnim potrebam in slogu življenja.

    FOTO: Hyundai
    FOTO: Hyundai

    Zanesljiv in zasnovan z mislijo na raznolikost

    Vozila Hyundai SUV so popolna izbira za vse generacije in življenjske sloge. Družine bodo navdušene nad prostornostjo in visoko stopnjo varnosti, pari bodo cenili funkcionalnost in sodoben dizajn, starejšim pa bo prišla prav predvsem zanesljivost ter enostavna in udobna uporaba.

    Vozila se ponašajo s prostorno in premišljeno zasnovano notranjostjo, s številnimi odlagalnimi mesti, USB vhodi, zložljivimi sedeži v drugi vrsti in digitalno armaturno ploščo, ki omogoča intuitivno upravljanje. Poskrbijo, da imate s seboj lahko vedno vse, kar potrebujete, naj bo to otroški sedež, praktično shranjena športna oprema ali prtljaga za potovanje. To pomeni, da se modeli Hyundai SUV popolnoma prilagajajo vašemu vsakdanu in ne obratno. Ob tem pa navdušujejo tudi s svojo izjemno zanesljivostjo, ki je več kot le obljuba, je temelj zasnove vozil Hyundai SUV, izdelana in preverjena v najrazličnejših razmerah in podprta z eno najbolj zaupanja vrednih tovarniških garancij v avtomobilski industriji, pet let brez omejitve prevoženih kilometrov.

    Odlikujeta jih napredna tehnologija in varnost

    Vsa vozila SUV vključujejo najsodobnejše varnostne sisteme, kot so asistent za ohranjanje smeri, samodejno zaviranje v sili in sistem za nadzor mrtvega kota. Dopolnjuje jih intuitiven info - zabavni sistem z zaslonom na dotik, povezljivostjo s pametnimi napravami in funkcijami, kot je brezžično polnjenje.

    FOTO: Hyundai
    FOTO: Hyundai

    Vozila Hyundai prejemajo najvišje ocene varnosti tudi od neodvisnih institucij, kot je Euro NCAP, ki velja za enega najuglednejših ocenjevalcev varnosti vozil v Evropi. S tem potrjujejo, da vozniku in potnikom zagotavljajo maksimalno zaščito v vseh voznih razmerah.

    Napredni varnostni paketi vključujejo še pametni tempomat s samodejnim prilagajanjem razdalje, opozorilo na nenamerno menjavo voznega pasu, sistem zaznavanja utrujenosti voznika in pomoč pri parkiranju s 360-stopinjskimi kamerami. Prav zadnja je še posebej uporabna pri manevriranju v ozkih mestnih ulicah ali na neurejenih terenih.

    Info - zabavni sistem je več kot samo zabava – je nadzorno središče avtomobila. Omogoča nastavljanje načinov vožnje, prikaz porabe, navigacijo v realnem času, deljene zaslone po meri in glasovno upravljanje. Z Apple CarPlay ali Android Auto (tudi brezžično) ostanete povezani in osredotočeni – potniki pa uživajo v prilagojenem digitalnem okolju.

    Da. Tehnologija Hyundai je enostavna, dostopna in zanesljiva – tehnologija, ki ni sama sebi namen, temveč sredstvo za bolj varno in prijetno izkušnjo na cesti.

    FOTO: Hyundai
    FOTO: Hyundai

    Pogon po meri – za vsak slog vožnje

    Vsak uporabnik lahko izbere pogon po meri: bencinski motor, hibridni, priključno hibridni ali pa popolnoma električni pogon, ki je idealen za voznike prihodnosti, usmerjene v trajnost.

    Električni model Kona Electric denimo omogoča doseg do 484 kilometrov (WLTP), kar ga uvršča med najbolj praktične izbire v svojem razredu. Hibridna tehnologija pa se še posebej izkaže pri mestni vožnji, kjer omogoča tiho, gladko in varčno premikanje.

    Za daljše poti ali voznike, ki pogosto uporabljajo avtoceste, ostajajo bencinski motorji preizkušena izbira z odličnim razmerjem med zmogljivostjo in ekonomičnostjo. Priključni hibridi pa združujejo najboljše iz obeh svetov, saj se prilagajajo voznim razmeram in samodejno preklapljajo med električnim in klasičnim pogonom.

    Poleg tehničnih specifikacij Hyundai poskrbi tudi za uporabniško podporo: aplikacije za nadzor polnjenja, preverjanje dosegov, načrtovanje poti in diagnostiko vozila so del sodobne izkušnje električne mobilnosti.

    Tako Hyundai ne ponuja le izbire med različnimi pogoni, ampak celovito podporo za vsak korak, od vsakodnevne uporabe do dolgoročnega zadovoljstva in zanesljivosti.

    FOTO: Hyundai
    FOTO: Hyundai

    Brezčasen dizajn in uporabnost

    Vozila Hyundai SUV izstopajo po drznem, a elegantnem slogu. Z značilno mrežasto masko in elegantnimi LED-svetili, ki prebudijo identiteto znamke. Notranjosti dajo pridih udobja premium materiali in urejena ergonomija, ambientna osvetlitev pa izstopa pri izbranih modelih.

    Vsak element ima svojo vlogo: estetsko in funkcionalno. In to je filozofija vozil Hyundai SUV; prav nič ni prepuščeno naključju.

    Hyundai SUV ni zgolj izbira vozila, je izbira načina življenja. Z njim ste pripravljeni na vse poti, vse spremembe in vse izzive. Če vas pot pelje skozi mestni vrvež, na izlet z vnuki ali na oddih v naravi – Hyundai vam zagotavlja varnost, zanesljivost in udobje.

    Odkrijte model, ki se popolnoma ujema z vašimi željami in potrebami, ter zaživite polno, samozavestno in v svojem ritmu. »Svet SUV. Svet za vas.« Ustvarite svet po svoji meri na www.hyundai.si/suv-svet.

    Hyundai ponuja privlačne akcije, ki vam lahko olajšajo odločitev za nakup

    Ob izbranih modelih lahko prihranite do 5.000 EUR + bonus pri Tucsnu, do 3.000 EUR + bonus pri Koni ter do 2.500 EUR + bonus pri Bayonu.

    Za vas pa so prenovili tudi celotno paleto vozil in naredili modele za (vašo) prihodnost: izbirate lahko med hibridom in priključnim hibridom, električnimi modeli ter klasičnimi dizelskimi in bencinskimi motorji. Za vsak življenjski slog obstaja prava izbira.

    Rezervirajte si svoj termin za testno vožnjo in odkrijte, kateri Hyundai SUV se najbolje ujema z vašim svetom.

    Naročnik oglasne vsebine je Hyundai

