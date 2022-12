Več kot deset tisoč gospodinjstev je izbralo to rešitev za ogrevanje

Vstopamo v čaroben čas, ko se utrinjajo prav posebne iskrice v očeh otrok in tudi odraslih, ko spet zadiši po cimetu ter se po domovih vije vonj sveže pečenih piškotov. Spet je december, ko se naši domovi prelevijo v topla, varna zavetja.

Božično-novoletni prazniki so tudi posebno obdobje za podjetje Ekosen, ki si prizadeva, da bi v slovenskih domovih zavladala toplina in neverjetno udobje. In prav z IR-paneli hiša ali stanovanje postaneta topel, prijeten dom brez kakršnegakoli negativnega vpliva na okolje.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Ekosen