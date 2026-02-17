  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zanimivosti

    Večer, preden se je Gisèle Pelicot za vedno spremenilo življenje

    Preberite odlomek iz slovenskega prevoda spominov, ki bodo pod naslovom Živim naprej izšli maja pri Založbi Mladinska knjiga.
    Ena od najbolj pričakovanih knjig letošnjega leta ima v izvirniku naslov Et la joie de vivre (In veselje do življenja), v angleškem prevodu pa A Hymn to Life: Shame Has to Change Sides, Himna življenju, Sram mora spremeniti stran.  FOTO: promocijsko gradivo Foto Sarah Meyssonnier Reuters
    Galerija
    Ena od najbolj pričakovanih knjig letošnjega leta ima v izvirniku naslov Et la joie de vivre (In veselje do življenja), v angleškem prevodu pa A Hymn to Life: Shame Has to Change Sides, Himna življenju, Sram mora spremeniti stran.  FOTO: promocijsko gradivo Foto Sarah Meyssonnier Reuters
    R. I.
    17. 2. 2026 | 17:31
    17. 2. 2026 | 17:36
    A+A-

    »Mizo za zajtrk vedno pripravim že večer prej. Razporedim skodelice, krožnike, pogrinjke, prtičke, pa tudi med in kozarčke marmelade. Zdi se mi, kakor bi tako premostila noč, ki sem se je od nekdaj bala, kot bi napovedala harmonijo naslednjega dne. Potem je treba samo še vzeti maslo, vključiti grelnik in pustiti, da dom prežamejo vonjave po kavi in opečenem kruhu. In vse bo v redu.

    Tisti večer sem torej vse pripravila. Iz omare sem vzela celo Dominiquova oblačila. Imenujmo ga Dominique. Sama ga nikoli nisem klicala tako, raje sem imela prisrčne pomanjševalnice, klicala sem ga Doumé, pa tudi Mino, nato nisem več vedela, kako ga imenovati. Rekla sem mu Gospod. Gospod Pelicot. Za čas pisanja najine zgodbe sem izbrala njegovo ime. Pripravila sem njegove hlače iz temnozelenega žameta in rožnato polo majico znamke Lacoste, ki so mu jo podarili otroci. Naslednji dan sva se morala zglasiti na policijski postaji.

    Tja naj bi prišla ob pol desetih dopoldne. Zjutraj sva pila kavo in poslušala poročila na RTL. Svetovna pandemija covida-19 je bila v polnem razmahu, zapiralo se je vse več meja. Skozi kuhinjsko okno pred seboj sem opazovala nebo, vreme je bilo lepo in predlagala sem, da se odpraviva na popoldanski sprehod kot upor proti vladnim odredbam in zagotovo tudi kot uteho po jutranjem sestanku. Dominique, ki je sedel pred mano, se ni odzval. Omenila sem, da je 2. november in da moj brat Michel praznuje devetinšestdeseti rojstni dan. Zavzdihnil je, da ne mara novembra, ker to nikoli ni bil dober mesec, s tem je gotovo namigoval na račune in opomine, ki so naju čakali. Moji duhovi in najine finančne težave so za hip obviseli med nama. Toda z njimi sva živela že od nekdaj. In pravzaprav so naju tesno povezovali. Dominique se je šel oprhat, jaz pa sem pospravila mizo. Ko sva odšla, si je nadel suknjič, ki se še zdaleč ni skladal z oblačili, ki sem mu jih pripravila. To sem mu tudi povedala, pa je le skomignil. Z mojim avtom sva se odpeljala proti policijski postaji v Carpentrasu.

    Gisèle Pelicot, Francozinja, ki je preživela množična posilstva, ki jih je njen mož organiziral na njunem domu v južni Franciji, v svojih spominih popisuje življenje družine do trenutka, ko so ji policisti razkrili »skrivnost« njenega zakona, in po njem, ko je zavrnila možnost, da bi bilo sojenje za zaprtimi vrati in se dan za dnem soočala s svojimi posiljevalci. S svojim pogumom je postala ikona globalnega boja proti spolnemu nasilju.

    Pred dvema mesecema je varnostnik trgovine Leclerc zalotil Dominiqua, medtem ko je tri ženske snemal pod krili. Tedaj sem bila pri najini hčeri Caroline in njenem možu Pierru v Parizu, kjer sem čuvala svojega vnuka do začetka novega šolskega leta, nato pa smo nekaj dni preživeli v njihovi hiši na otoku Ré. Bila sem tam, ko me je Dominique poklical z vročičnim glasom, ki se mi je zdel povsem neznan. Blebetal je, da je izgubil mobilni telefon, da potrebuje kodo za aktivacijo novega, to pa je poslal na moj mobilni telefon. Povedala sem mu jo, toda na lepem se mi je ta sicer metodični in organizirani moški zazdel povsem zbegan. Ko je nekaj dni pozneje prišel pome na postajo, sem opazila, da ima upadel obraz. Po vrnitvi domov je planil v jok. Rekel je, da me noče izgubiti. V hipu sem se spomnila očkove žalosti ob mamini smrti. Moški, ki joče, je v mojih mislih moj oče, ki ihti, jaz pa sem tik ob njem, a ga ne morem potolažiti. In ko sem videla Dominiqua v solzah, sem se zbala, da je hudo bolan in da se je rak vrnil, da bi ga vzel za vedno.

    Ko mi je torej nazadnje priznal, da je pred tednom dni naredil neumnost v Leclercu v Carpentrasu, da je snemal ženske pod krili, da je zato pristal na policijski postaji ter da so mu zasegli telefon in računalnik, me je zajela potrtost, a tudi olajšanje. Hudo mi je bilo, ko sem si predstavljala, kako moj mož zasleduje tiste ženske. Misel, da je nekakšen nasilnež, se mi je zdela neznosna, toda to se mi še ni zdelo nepopravljivo – v resnici me je plašila samo smrt.«

    Sorodni članki

    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Avtobiografija o boju za dostojanstvo

    Himna življenju Gisèle Pelicot: Njena moč, njeno maščevanje

    Njeni spomini so zdaj na voljo v 22 jezikih, v slovenščini jih bomo brali maja.
    Tanja Jaklič 17. 2. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Spomini Gisèle Pelicot

    Ko si star 70 let, sram zbledi

    17. februarja bo izšla knjiga spominov ženske, ki je po grozljivi preizkušnji postala obraz boja proti nasilju nad ženskami ter simbol poguma.
    Agata Rakovec Kurent 11. 2. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    OI 2026

    Slovenskega trenerja so zaradi težav z alkoholom poslali iz Predazza domov

    Vodilni možje v finskem olimpijskem komiteju so iz reprezentance v Italiji izključili Igorja Medveda.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 12. 2. 2026 | 11:13
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kongres Uefe

    V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina

    Jubilejni 50. kongres Evropske nogometne zveze v Bruslju je zaznamoval tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin s svojim nagovorom.
    S prizorišča:Jernej Suhadolnik 12. 2. 2026 | 13:17
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Upokojenci

    Pokojnine neuradno za skoraj pet odstotkov višje

    Dokončni podatki za izračun bodo znani v ponedeljek. Danes ekonomsko-socialni svet o prispevkih za espeje.
    Barbara Hočevar 13. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Tresel se je, postalo mu je vroče in tudi vrtelo se mu je malo

    Domen Prevc na veliki napravi v Predazzu še bolj izraziti favorit. Na treningu navdušil z najdaljšim skokom. Lov na zlatega orla lažji kot na lovoriko na OI.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 13. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Ko čas znova postane vrednota

    Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
    Promo Delo 13. 2. 2026 | 14:02
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

    Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 11:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako zdravim izpah rame

    Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 14:03
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    OSEBNI KREDIT

    Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

    Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 11:46
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

    Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
    Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Konferenca Javne investicije

    Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

    Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
    Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
    Preberite več

    Več iz teme

    življenjespominiGisèle PélicotavtobiografijaSlovenski prevod

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Vzporedna pogajanja na pogon ultimatov

    Boštjan Videmšek o tem, kako so Združene države popolnoma izrinile Združene narode.
    Boštjan Videmšek 17. 2. 2026 | 17:50
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Druga plat olimpijskih medalj

    Podplačani delavci 12 ur na mrazu, počitek v posteljah z neznanci

    Odmeva primer delavca, ki so ga odpustili, ker si je drznil vzklikniti: »Free Palestine«. Odpuščanje v Italiji zaradi političnih razlogov ni zakonito.
    Vojko Urbančič 17. 2. 2026 | 17:46
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Mirovna pogajanja v senci vročih obstreljevanj

    V Švici se menda pogovarjajo tudi o zaustavitvi medsebojnega uničevanja energetske infrastrukture.
    Boris Čibej 17. 2. 2026 | 17:43
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Olimpijske igre

    Tudi Klopp užival med biatlonci

    Moška štafetna tekma je navzlic gostemu sneženju vnovič do vrha napolnila osrednjo tribuno biatlonske arene v Anterselvi.
    17. 2. 2026 | 17:38
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Avtobiografija

    Večer, preden se je Gisèle Pelicot za vedno spremenilo življenje

    Preberite odlomek iz slovenskega prevoda spominov, ki bodo pod naslovom Živim naprej izšli maja pri Založbi Mladinska knjiga.
    17. 2. 2026 | 17:31
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Mirovna pogajanja v senci vročih obstreljevanj

    V Švici se menda pogovarjajo tudi o zaustavitvi medsebojnega uničevanja energetske infrastrukture.
    Boris Čibej 17. 2. 2026 | 17:43
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Olimpijske igre

    Tudi Klopp užival med biatlonci

    Moška štafetna tekma je navzlic gostemu sneženju vnovič do vrha napolnila osrednjo tribuno biatlonske arene v Anterselvi.
    17. 2. 2026 | 17:38
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Avtobiografija

    Večer, preden se je Gisèle Pelicot za vedno spremenilo življenje

    Preberite odlomek iz slovenskega prevoda spominov, ki bodo pod naslovom Živim naprej izšli maja pri Založbi Mladinska knjiga.
    17. 2. 2026 | 17:31
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

    Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ste vedeli, kako se na tekme pripeljejo naši hokejisti? (video)

    Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
    Promo Delo 16. 2. 2026 | 10:26
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

    Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
    Promo Delo 13. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Omoda 5 SHS-H, hibridni SUV z dosegom do 1000 km

    Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Hitri kredit: temeljni kamen za vaš naslednji projekt

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

    Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 12:06
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

    HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 10:49
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo