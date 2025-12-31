  • Delo mediji d.o.o.
    Zanimivosti

    Večina brez ognjemeta, Ljubljana vztraja

    Občine organizirale številne koncerte in druženje, prestolnica in Murska Sobota pa bosta doživeli tudi svetlobni spektakel. Takšno bo silvestrovanje na prostem.
    Petminutni ekološki ognjemet v prestolnici bo stal okoli 7800 evrov. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Petminutni ekološki ognjemet v prestolnici bo stal okoli 7800 evrov. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Manja Pušnik
    31. 12. 2025 | 05:00
    3:49
    Tako kot v tujini je silvestrovanje na prostem tudi pri nas postalo tradicionalni in množični dogodek. Skorajda namreč ni občine ali kraja, kjer ne bi organizirali prireditev z glasbo, kulinariko in odštevanjem zadnjih ur starega leta. Medtem ko so se v večini mest ognjemetu odpovedali, pa v Ljubljani pri tem še vztrajajo. Ognjemet bo tudi v Murski Soboti, kjer bo, tako kot v glavnem mestu, ekološki.

    Vsi dogodki na prostem so brezplačni, prvi bodo praznovali najmlajši.

    Če bi bilo megleno, bi bil v Ljubljani zvočni ognjemet.

    Avtobusi LPP bodo vozili celo noč, vožnja je brezplačna, validacija obvezna.

    Petminutni ognjemet z Ljubljanskega gradu, ki bo razsvetlil mesto, naj bi po nekaterih ocenah stal okoli 7800 evrov. Kako viden bo v prestolnici, je seveda odvisno od vremena. Po napovedih meteorologov se sicer na silvestrovo obeta jasno vreme z nizkimi temperaturami, od minus 3 do minus 6 stopinj Celzija, malo nad lediščem bo le na Obali. In če drži napoved, da v prestolnici, kjer bo novo leto pričakalo največ obiskovalcev, megle ne bo, bo tako imenovani ekološki ognjemet (izstrelki so namreč iz razgradljivih materialov) tudi dobro viden.

    Z LPP brezplačno na zabavo

    V najlepšem mestu na svetu so organizatorji pripravili več koncertov, ki bodo zadovoljili različne glasbene okuse. Na Kongresnem trgu bodo tako obiskovalce zabavali Miki Vlahovič & The Band, Vlado Kreslin in Učiteljice, na Mestnem trgu bo nastopil Big band Krško z Alenko Godec, na Pogačarjevem trgu Vili Resnik, na Trgu francoske revolucije pa skupine The Canyon Observer, Niet in IDEM.

    Da bo pot v središče glavnega mesta lažja, bolj varna in udobna, so se tudi tokrat na občini odločili, da bodo omogočili brezplačen prevoz z mestnim avtobusom ter brezplačno parkiranje na parkiriščih P+R. Na najdaljšo noč v letu, ko bo na mestnih ulicah in trgih potekalo veliko silvestrovanje na prostem, pa bodo avtobusi LPP vozili vso noč. Kljub temu velja opozorilo, da se je na mestnih avtobusih vseeno obvezno treba validirati.

    Silvestrovanje na prostem je tudi pri nas postalo tradicionalni množični dogodek. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Silvestrovanje na prostem je tudi pri nas postalo tradicionalni množični dogodek. FOTO: Voranc Vogel/Delo

    Po podatkih turističnih in prireditvenih vodnikov silvestrovanje na prostem organizirajo v številnih slovenskih mestih. V Mariboru bo na Trgu Leona Štuklja, kjer bo didžej ogreval vzdušje in poskrbel za nepozaben večer, za zabavo pa bodo poskrbeli tudi Karneval band in Domen Kumer. V središču Murske Sobote bodo obiskovalci novo leto pričakali v družbi skupine Zlata žila in didžeja Harija, prehod v leto 2026 pa bodo pospremili z do narave prijaznim ognjemetom.

    Mariborčani bodo na Trgu Leona Štuklja v novo leto skočili ob ritmih popularne glasbe. FOTO: Tadej Regent/Deelo
    Mariborčani bodo na Trgu Leona Štuklja v novo leto skočili ob ritmih popularne glasbe. FOTO: Tadej Regent/Deelo

    Na Krekovem trgu v Celju bosta obiskovalce zabavala Vzrock in didžej Kuky, na ptujskem Mestnem trgu pa skupina Bomb Shell. V Kopru bodo v novo leto vstopili s skupino Šank Rock, Pirančane bo na Tartinijevem trgu zabaval Petar Grašo, Novogoričane pa skupina Mambo Kings. V Kamniku bodo silvestrovo na prostem preživeli v družbi Pajdašev, za silvestrsko veselje v Kranju bo poskrbel Miran Rudan z zasedbo Indesign in v Domžalah glasbena skupina Zvita feltna. Marsikje po državi pa bodo v novo leto z otroškim silvestrovanjem najprej vstopili otroci.

    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevc nasmejal avstrijsko novinarko, zagotovo marsikoga bode, da je tako dober

    V Oberstdorfu jutri štart 74. novoletne turneje v smučarskih skokih, ki jo bo Domen Prevc začel kot vroči kandidat za zmago. Dobro se razume s Kobajašijem.
    Miha Šimnovec 27. 12. 2025 | 05:00
    Novice  |  Črna kronika
    Škocjanske jame

    V Škocjanskih jamah je umrl 49-letni potapljač

    Reševalne ekipe se skupaj s ponesrečencem še vedno vračajo iz jame. Pot jim otežuje izjemno zahteven teren.
    30. 12. 2025 | 13:50
    Novice  |  Črna kronika
    Zapor za mazaštvo

    Za ničvredne zvarke dobil 22 tisoč evrov, a oderuški dr. Oskar noče v zapor

    Poleg zapora mora hrvaški oderuh plačati denarno kazen in vrniti denar družini pokojne.
    Boštjan Celec 30. 12. 2025 | 08:00
    Gospodarstvo  |  Novice
    Gospodarstvo

    Ali Švica izgublja svoj položaj v svetu?

    Po letu pretresov nekateri opozarjajo, da švicarski sistem, ki temelji na nevtralnosti, konsenzu in neposredni demokraciji, ne deluje dovolj hitro.
    30. 12. 2025 | 05:00
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Družbena odgovornost

    Podjetja z donacijami podpirajo lokalno okolje

    Investicije v projekte, ki pripomorejo k trajnostnemu razvoju in izboljšanju kakovosti življenja.
    Milka Bizovičar 18. 12. 2025 | 06:00
    Novice  |  Svet
    Peru

    V železniški nesreči blizu Machu Picchuja en mrtev in številni poškodovani

    Po navedbah lokalnih oblasti sta vlaka družb PeruRail in Inca Rail trčila na enotirni progi med krajema Ollantaytambo in Aguas Calientes.
    31. 12. 2025 | 07:32
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Dončićevi Jezerniki prejeli učno uro košarke

    Los Angeles Lakers so v ligi NBA doživeli visok poraz, ki ga ni mogel preprečiti niti Luka Dončić.
    Miha Šimnovec 31. 12. 2025 | 07:24
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Televizija v letu 2025: Kdo so najboljši novinci in kdo se je preizkusil v novi vlogi?

    Televizijsko razvedrilo je poleg preverjenih formatov letos prineslo tudi kar nekaj novosti, spoznali smo mlade obraze, kar nekaj znanih pa se je preizkusilo v novih vlogah. Vikend je podal oceno, kdo je najbolj navdušil.
    31. 12. 2025 | 07:00
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Tatarski biftek po tradicionalnem receptu Hotela Plesnik

    Praznična klasika – recept za tatarski biftek z ročno rezanim mesom in uravnoteženo domačo majonezo.
    Odprta kuhinja 31. 12. 2025 | 06:55
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vstop v 2026

    Prvi bodo v novo leto vstopili Kiribati, zadnja Bakerjev in Howlandov otok

    Kot vsako leto bodo ob 11. uri po srednjeevropskem času danes v novo leto prvi skočili prebivalci tihomorskega otoka Kiribati.
    31. 12. 2025 | 06:48
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Magazin  |  Zanimivosti
    Vstop v 2026

    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

    Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:50
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
