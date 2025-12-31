Večina brez ognjemeta, Ljubljana vztraja

Tako kot v tujini je silvestrovanje na prostem tudi pri nas postalo tradicionalni in množični dogodek. Skorajda namreč ni občine ali kraja, kjer ne bi organizirali prireditev z glasbo, kulinariko in odštevanjem zadnjih ur starega leta. Medtem ko so se v večini mest ognjemetu odpovedali, pa v Ljubljani pri tem še vztrajajo. Ognjemet bo tudi v Murski Soboti, kjer bo, tako kot v glavnem mestu, ekološki.

Vsi dogodki na prostem so brezplačni, prvi bodo praznovali najmlajši. Če bi bilo megleno, bi bil v Ljubljani zvočni ognjemet. Avtobusi LPP bodo vozili celo noč, vožnja je brezplačna, validacija obvezna.

Petminutni ognjemet z Ljubljanskega gradu, ki bo razsvetlil mesto, naj bi po nekaterih ocenah stal okoli 7800 evrov. Kako viden bo v prestolnici, je seveda odvisno od vremena. Po napovedih meteorologov se sicer na silvestrovo obeta jasno vreme z nizkimi temperaturami, od minus 3 do minus 6 stopinj Celzija, malo nad lediščem bo le na Obali. In če drži napoved, da v prestolnici, kjer bo novo leto pričakalo največ obiskovalcev, megle ne bo, bo tako imenovani ekološki ognjemet (izstrelki so namreč iz razgradljivih materialov) tudi dobro viden.

Z LPP brezplačno na zabavo

V najlepšem mestu na svetu so organizatorji pripravili več koncertov, ki bodo zadovoljili različne glasbene okuse. Na Kongresnem trgu bodo tako obiskovalce zabavali Miki Vlahovič & The Band, Vlado Kreslin in Učiteljice, na Mestnem trgu bo nastopil Big band Krško z Alenko Godec, na Pogačarjevem trgu Vili Resnik, na Trgu francoske revolucije pa skupine The Canyon Observer, Niet in IDEM.

Da bo pot v središče glavnega mesta lažja, bolj varna in udobna, so se tudi tokrat na občini odločili, da bodo omogočili brezplačen prevoz z mestnim avtobusom ter brezplačno parkiranje na parkiriščih P+R. Na najdaljšo noč v letu, ko bo na mestnih ulicah in trgih potekalo veliko silvestrovanje na prostem, pa bodo avtobusi LPP vozili vso noč. Kljub temu velja opozorilo, da se je na mestnih avtobusih vseeno obvezno treba validirati.

Silvestrovanje na prostem je tudi pri nas postalo tradicionalni množični dogodek. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Po podatkih turističnih in prireditvenih vodnikov silvestrovanje na prostem organizirajo v številnih slovenskih mestih. V Mariboru bo na Trgu Leona Štuklja, kjer bo didžej ogreval vzdušje in poskrbel za nepozaben večer, za zabavo pa bodo poskrbeli tudi Karneval band in Domen Kumer. V središču Murske Sobote bodo obiskovalci novo leto pričakali v družbi skupine Zlata žila in didžeja Harija, prehod v leto 2026 pa bodo pospremili z do narave prijaznim ognjemetom.

Mariborčani bodo na Trgu Leona Štuklja v novo leto skočili ob ritmih popularne glasbe. FOTO: Tadej Regent/Deelo

Na Krekovem trgu v Celju bosta obiskovalce zabavala Vzrock in didžej Kuky, na ptujskem Mestnem trgu pa skupina Bomb Shell. V Kopru bodo v novo leto vstopili s skupino Šank Rock, Pirančane bo na Tartinijevem trgu zabaval Petar Grašo, Novogoričane pa skupina Mambo Kings. V Kamniku bodo silvestrovo na prostem preživeli v družbi Pajdašev, za silvestrsko veselje v Kranju bo poskrbel Miran Rudan z zasedbo Indesign in v Domžalah glasbena skupina Zvita feltna. Marsikje po državi pa bodo v novo leto z otroškim silvestrovanjem najprej vstopili otroci.