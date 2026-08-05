Mislili smo, da poznamo Obertauern – potem pa je prišlo poletje

V času, ko se mesta poleti spopadajo s peklensko vročino in množicami turistov, postaja primer nove turistične revolucije z imenom »coolcation«.
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Obertauern obkrožajo pa ga vrhovi, kot so Seekareck, Gamsleiten, Grünwaldkopf, Hundskogel in Spatzeck, ki ustvarjajo značilno visokogorsko kuliso. FOTO: Tanja Jaklič
Obertauern je desetletja živel predvsem v ritmu zime. Visoko med vrhovi Radstädtskih Tur je postal sinonim za sneg, smučanje in zimske počitnice, še zlasti dobro poznan je tudi med slovenskimi smučarji. S približno milijonom prenočitev v sezoni ostaja zima srce njegovega turizma, vendar se majhen gorski kraj z le kakšnimi 300 stalnimi prebivalci vse bolj odpira tudi drugačni zgodbi – poletju, zeleni pokrajini ter iskanju hladu in tišine.
Težko je verjeti, da se eno najbolj znanih avstrijskih smučarskih središč šele v zadnjih letih zares prebuja tudi v poletni sezoni. V času, ko se mesta poleti spopadajo s peklensko vročino in množicami turistov, postaja zanimiv primer nove turistične revolucije, ki ga v svetu vse pogosteje imenujejo »coolcation« oziroma hladne počitnice. Ljudje ne ...
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