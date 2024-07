Večno mladi

Ugibanje, koliko let ima posameznik, smo v naši družini radi imeli na debatnem meniju. Koliko jih ima ta voditeljica, pa oni igralec, kaj pa tista pevka? Oče je ponavadi vsakemu prisodil kakšno leto več, v upanju, da je sam videti bolj mladosten. A leta večini ne prizanašajo, četudi je vse težje ugotoviti številko za obrazom.

Danes je z vsemi družbenimi omrežji in googlom precej enostavno preveriti starost mnogih (javnih) osebnosti, le redki to čuvajo kot največjo skrivnost. Da smo nekako glasno ali po tihem v določenem delu življenja vsi malce obremenjeni z leti, bi si skoraj upala trditi. »Se ti zdi, da sem videti štirideset,« Samantha iz serije Seks v mestu vpraša Carrie, ki ji, pametno in diplomatsko, odvrne: »Niti dan več kot petintrideset.« Samantha sicer na koncu le razkrije pravo številko.

Kot sem prebrala pred kratkim, občutek mladosti pri Slovencih mine pri 44 letih, stare pa se počutijo pri 57 letih. Tako je še bolj jasno, da je debata o starosti, v katero včasih padeva z drago sodelavko, vse bolj zahtevna. Živimo namreč v družbi, v kateri se vsi počutimo mlajše in smo videti malce mlajši. Pa mislim, da se ne samo tolažim, dober primer so številne zvezdnice, ki so pri petdesetih videti kot moje vrstnice. Pa tudi navadni smrtniki: drugačna pričeska, mladostna oblačila, raznovrstni (ne)naravni popravki, pa tudi drugačen življenjski slog poskrbijo za ­mladosten videz.

Nedolgo nazaj smo z družino z zanimanjem opazovali črno-beli fotografiji očetovih staršev, ki jih žal nismo nikoli poznali. Na eni je bil dedi star 22 let, čeprav bi stavila, da jih ima najmanj 35. Na drugi je babica stara dobrih 30, pa bi jih dala zraven še deset. Bodo tudi naši zanamci, ki bodo morda že našli formulo za videz večne mladosti, ob pogledu na mojo fotografijo mislili, da sem na njej deset let starejša? Upam, da mi tega ne bodo povedali.