Pobegli bizon že več dni uživa v lastni pustolovščini

Iz narodnega parka Fruška gora v Srbiji so danes sporočili, da jim je pobegnil bizon, ki ga iščejo že več dni. Ljudi so pozvali, naj se mu ne približujejo, saj da gre za močno in divjo žival.

Po poročanju srbskih medijev je pred tremi dnevi eden od bizonov v nacionalnem parku Fruška gora, ki se nahaja v bližini Novega Sada, uspel pobegniti iz ograjenega prostora parka, čuvaji pa si ga še vedno prizadevajo ujeti.

»Naš bizonski samec se je odločil pokazati, da ima svojo voljo, in že več dni ekipa čuvajev in strokovnjakov preizkuša različne strategije, da bi ga pripeljali domov. Toda naš junak vztrajno 'ne posluša' in uživa v svoji pustolovščini,« piše v izjavi narodnega parka na Instagramu z naslovom Trmasti gospod bizon.

Ob tem so opozorili, da gre za močno in divjo žival, zato naj se mu ljudje, če ga kje vidijo, ne približujejo. Dodali so, da je ekipa narodnega parka na terenu in si prizadeva, da bi ga varno vrnili v narodni park in da bi se »ta majhna bizonova pustolovščina srečno in varno končala«.