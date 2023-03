Velika spomladanska akcija – sanitarna toplotna črpalka s popusti

Da bi bilo to dosegljivo vsem, so pripravili posebno spomladansko ponudbo.

Vsem, ki se do konca aprila 2023 odločite za nakup sanitarne toplotne črpalke Orca, bodo za najbolj prodajan model ZSW Plus 300 (1) priznali 10-% popust in dodatni 3-% popust ob predplačilu, njeno montažo pa omogočili za samo 49 EUR z DDV (veljavna cena po ceniku 383,25 EUR). Posebne ugodnosti vas čakajo tudi pri dokupu dodatnega 3-letnega pogodbenega jamstva na skupno 5 let.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Orca energija d.o.o.