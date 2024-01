Veliki boj Barbenheimerja: Oppenheimer s 13, Barbie z 8 nominacijami

Po letu, ki sta ga najbolj zaznamovala filma Barbie in Oppenheimer, tudi nominacije niso šle mimo njiju. Atomski biografski film Christopherja Nolana Oppenheier ima 13 nominacij (vključno z najboljšim filmom, režijo in prirejenim scenarijem, za zlate kipce se bodo potegovali tudi igralci Cillian Murphy, Robert Downey Jr. in Emily Blunt), sledi mu fantazija grškega režiserja Yorgosa Lanthimosa Morilci cvetne lune z desetimi, za njima je Barbie z osmimi nominacijiami. Na kratko bi lahko rekli, da so brez – in morda ne ravno pričakovano – ostali Margot Robbie, Greta Gerwig in Leonardo DiCaprio.

Medtem pa je režiser Martin Scorsese dočakal svojo deseto nominacijo. 96. podelitev oskarjev je načrtovana za 10. marec.

Najboljši film:

American Fiction

Anatomija padca (Anatomy of a Fall)

Barbie

Bartonova akademija (The Holdovers)

Morilci cvetne lune (Killers of the Flower Moon)

Maestro

Oppenheimer

Pretekla življenja (Past Lives)

Nesrečna bitja (Poor Things)

Interesno območje (Zone of Interest)

Najboljši režiser:

Justine Triet: Anatomija padca (Anatomy of a Fall)

Martin Scorsese: Morilci cvetne lune (Killers of the Flower Moon)

Christopher Nolan: Oppenheimer

Yorgos Lanthimos: Nesrečna bitja (Pooor Things)

Jonathan Glazer: Interesno območje (Zone of Interest)

Najboljši igralec v glavni vlogi:

Bradley Cooper: Maestro

Colman Domingo: Rustin

Paul Giamatti: Bartonova akademija (The Holdovers)

Cillian Murphy: Oppenheimer

Jeffrey Wright: American Fiction

Najboljša igralka v glavni vlogi:

Annette Bening: Nyad

Lily Gladstone: Morilci cvetne lune (Killers of the Flower Moon)

Sandra Hüller: Anatomija padca (Anatomy of a Fall)

Carey Mulligan: Maestro

Emma Stone: Nesrečna bitja (Poor Things)

Najboljša igralka v stranski vlogi

Emily Blunt: Oppenheimer

Danielle Brooks: The Color Purple

America Ferrera: Barbie

Jodie Foster: Nyad

Da’Vine Joy Randolph: Bartonova akademija (The Holdovers)

Najboljši igralec v stranski vlogi:

Sterling K. Brown: American Fiction

Robert De Niro: Morilci cvetne lune

Robert Downey Jr.: Oppenheimer

Ryan Gosling: Barbie

Charles Melton: May December

Mark Ruffalo: Nesrečna bitja (Poor Things)

Najboljši prirejeni scenarij:

American Fiction

Barbie

Oppenheimer

Nesrečna bitja (Poor Things)

Interesno območje (The Zone of Interest)

Najboljši originalni scenarij:

Anatomija padca (Anatomy of a Fall)

Bartonova akademija (The Holdovers)

Maestro

May December

Pretekla življenja (Past Lives)

Najboljša izvirna skladba:

The Fire Inside (Flamin’ Hot)

I’m Just Ken (Barbie)

It Never Went Away (American Symphony)

Wahzhazhe (Morilci cvetne lune)

What Was I Made For? (Barbie)

Najboljša izvirna glasba

American Fiction

Indiana Jones in kraljestvo kristalne lobanje (Indiana Jones and the Dial of Destiny)

Morilci cvetne lune (Killers of the Flower Moon)

Oppenheimer

Nesrečna bitja (Poor Things)